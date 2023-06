Noceboeffekt: Wenn der Beipackzettel krank macht

Bingel, U. et al.: The effect of treatment expectation on drug efficacy: Imaging the analgesic benefit of the opioid remifentanil. Science Translational Medicine 3, 2011

Haas, J. W. et al.: Frequency of adverse events in the placebo arms of Covid-19 vaccine trials: A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open, 2022

Hansen, E. et al.: Nocebo, Aufklärung und Arzt-Patienten-Kommunikation. Nervenarzt 91, 2020

Nestoriuc, Y.: Erwartungseffekte beim Absetzen von Antidepressiva. Psychotherapeut 67, 2022

Seewald, A., Rief, W.: How to change negative outcome expectations in psychotherapy? The role of the therapist’s warmth and competence. Clinical Psychological Science 11, 2022