Anschlag auf Erdgas-Pipelines: Viel Methan aus Nord-Stream-Gaslecks blieb im Meerwasser

Am 26. September 2022 haben Explosionen drei von Russland betriebene Erdgas-Pipelines in der Ostsee zerstört. Die Folge war die größte bekannte Freisetzung von Methan in einem menschengemachten Ereignis – hunderttausende Tonnen gelangten in die Atmosphäre. Nun hat ein Team um die Meereschemikerin Katarina Abrahamsson von der schwedischen Universität Göteborg und Geowissenschaftlerin Ellen Damm vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam Erkenntnisse dazu veröffentlicht, dass ein erheblicher Anteil des ausgetretenen Gases im Meerwasser geblieben ist. Wie die Fachleute durch Messungen vor Ort und Hochrechnungen ermittelten, lösten sich mehrere zehntausend Tonnen Methan im Wasser der Ostsee.

Abrahamsson und Damm organisierten kurz nach der Zerstörung der Pipelines eine Schiffsexpedition in die Region und nahmen ab dem 3. Oktober 2022 Wasserproben nahe der betroffenen Gegend bei Bornholm. Durch Isotopenuntersuchungen unterschieden sie das bei den Lecks ausgetretene Methan von demjenigen, das natürlicherweise vorkommt – die Varianten der Atome in den Molekülen variieren ein wenig. Laut ihrer Publikation konnten sie zwar an 20 verschiedenen Stellen rund um die Lecks Proben nehmen, wegen einer Sicherheitszone von sieben Seemeilen (knapp 13 Kilometer) allerdings nicht unmittelbar oberhalb der Austrittszone. Dabei drangen sie mit ihren Messsonden in verschiedene Wassertiefen bis unmittelbar über den Meeresboden vor.