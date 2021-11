Novavax: Wie proteinbasierte Corona-Impfstoffe die Pandemie verändern könnten

All dies könnte sich in unterschiedlichen Wirksamkeits- und Nebenwirkungsprofilen niederschlagen, sagt Thomas Breuer, Chief Global Health Officer bei GSK. »Ich kann mir vorstellen, dass es Unterschiede geben wird«, sagt er. »Aber erst die Ergebnisse der Phase-III-Studien werden endgültige Antworten liefern.«

Falls die Ergebnisse der Tests weiterhin positiv ausfallen, könnten die Impfstoffe auch Auffrischungsimpfprogramme in wohlhabenden Ländern unterstützen. Zwar werden dort mRNA-Impfstoffe bereits als Booster verabreicht, Bedenken hinsichtlich der Verträglichkeit könnten aber dazu führen, dass die Menschen lieber auf proteinbasierte Impfungen zurückgreifen, sobald diese verfügbar sind. Außerdem hätten Studien gezeigt, dass eine kombinierte Strategie – bei der nach der ersten Impfung ein anderer Covid-19-Impfstoff verabreicht wird – sehr wirksam vor der Erkrankung schütze, sagt John Mascola, Direktor des Vaccine Research Center am US-amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Man bräuchte aber erst Daten aus klinischen Studien, die bestätigen, dass eine solche proteinbasierte Auffrischungsbehandlung ähnlich sicher und wirksam ist wie die bisherigen, findet Mascola. Gleichwohl gehen er und auch andere davon aus, dass dem so sein wird. Erste Studien zur Bewertung eines solchen Booster-Ansatzes laufen bereits.

Gegen die Verteilungsungerechtigkeit

Sind die Proteinimpfungen erst einmal zugelassen, dürften sie schnell die Versorgungsengpässe in armen Ländern beseitigen. Novavax und Clover haben sich beispielsweise verpflichtet, im nächsten Jahr Hunderte von Millionen Dosen ihrer Impfstoffe an COVAX zu spenden, eine Initiative der WHO zur weltweiten Verteilung von Impfstoffen. Ein gerechter Zugang zu Covid-19-Impfstoffen ließe sich vor allem erreichen, indem die betroffenen Länder ihren Eigenbedarf an Impfstoff vor Ort produzieren. Damit dies gelingt, sollte man nach einfachen, kostengünstigen Produktionssystemen suchen, die Hersteller in weniger wohlhabenden Ländern einfach umsetzen können, sagt Christopher Love, Chemieingenieur am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA.

Das Unternehmen Biological E nutzt zur Herstellung des Impfstoffs bereits ein vergleichsweise einfaches, auf Hefe basierendes System, das vom Baylor College of Medicine in Houston, Texas, lizenziert wurde. Laut Maria Elena Bottazzi, einer Virologin am Baylor College of Medicine, die an der Entwicklung des Produkts mitgewirkt hat, ist es »wahrscheinlich der am einfachsten und billigsten zu skalierende« Covid-19-Impfstoff unter den bereits zugelassenen und derer, die kurz davor stünden.