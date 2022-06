Wale: Orcas, die Jachten rammen

Victoria Morris wurde als eine der ersten Seglerinnen auf ihrer Jacht von Schwertwalen angegriffen. Im Sommer 2020 war das, und für die Biologin war es ein traumatisches Erlebnis, wie sie später der britischen Zeitung »The Guardian« erzählte. Als sie »Mayday: Orca Attack!« funkte, hätten die erfahrenen Seeleute der Küstenwache zunächst an einen Scherz geglaubt. Doch die Wale hätten ihre Aktion mit schrillen Pfiffen koordiniert, was in Kombination mit Rammstößen, Wind und Wellenschlag eine beängstigende Geräuschkulisse ergeben habe, berichtete Morris weiter. Es sollte nicht das einzige Ereignis dieser Art bleiben.

Auf die Attacke am 29. Juli 2020 folgen 235 weitere. Das geht aus einer Statistik von »Iberian Orca« hervor. Die Arbeitsgruppe hatten Forscherinnen und Forscher nach den ersten Vorfällen gegründet, um das neue Verhalten zu protokollieren, zu analysieren und die wesentlichen Fragen zu beantworten: Was steckt hinter dem Verhalten der Schwertwale (Orcinus orca) und wie geht man am besten damit um?

Die Orcas greifen zumeist größere Segelboote an

Zwar geraten Orcas und Boote immer mal wieder aneinander – etwa im Südpolarmeer oder vor der Küste Alaskas und Britisch-Kolumbiens. Doch bis 2020 gab es weltweit nur zwei Berichte von Schwertwalen, die Boote angriffen: Im Jahr 1972 hatte eine Walgruppe 1000 Meilen östlich der Galapagosinseln eine Jacht versenkt, ein ähnlicher Vorfall wiederholte sich 1976 vor der Küste Brasiliens. Da diese Tiere allerdings nicht versucht hatten, Schiffe abzudrängen, gelten die Gibraltar-Schwertwale als die erste Population, die in der Gruppe koordiniert Boote an der Weiterfahrt hindert.

Die meisten Zwischenfälle ereignen sich in der Straße von Gibraltar, weitere in portugiesischen und spanischen Gewässern bis vor Galizien. Im Jahr 2022 ging es im Januar los, Ende Mai 2022 gab es innerhalb von 24 Stunden gleich zwei. Die Vorfälle dauerten zwischen 30 Minuten und zwei Stunden. Vor allem auf größere Segelboote haben die Tiere es abgesehen.