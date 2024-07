Gravitationskonstante: Physikern gelingt mit Atomen extrem präzise Messung der Schwerkraft

Ob Isaac Newton wirklich ein Apfel auf den Kopf fiel und ihm so die Idee zur Theorie der Schwerkraft kam, ist fraglich. Unbestritten ist hingegen, dass er irgendwann um das Jahr 1665 herum erkannte, dass sich Gegenstände anziehen. Inzwischen ist das Phänomen der Gravitation bestens bekannt und die dazugehörigen Theorien recht gut untersucht. Doch obwohl die Gravitation auf großen Skalen die vorherrschende Kraft der Natur ist, lässt sie sich experimentell nur schwer messen. Noch immer sind viele Fragen offen, etwa wie sie sich auf kleinen Skalen verhält oder welche Rolle sie bei Effekten spielt, die der Dunklen Materie und der Dunklen Energie zugeschrieben werden. Physiker der University of California in Berkeley haben nun das bisher präziseste Experiment aufgebaut, um nach geringfügigen Abweichungen von der anerkannten Theorie der Schwerkraft zu suchen. Sie berichten davon in der Fachzeitschrift »Nature«.

Für das Experiment hat das Forschungsteam ein Atominterferometer mit einem optischen Gitter kombiniert. Ein Atominterferometer ist ein spezielles Messgerät, das die Welleneigenschaften von Atomen ausnutzt, um die Gravitationskonstante mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Ein optisches Gitter ist eine räumlich periodische Struktur aus zwei überkreuzten Laserstrahlen, in der Atome oder Moleküle gefangen werden können. Das Laserlicht erzeugt in jedem der Atome ein elektrisches Dipolmoment, wodurch das Atom durch die elektromagnetische Strahlung eine Kraft erfährt. Die Kombination von Atominterferometer und optischem Gitter ermöglicht den Forschern, Cäsiumatome für etliche Sekunden statt Millisekunden festzuhalten. So lassen sich Gravitationseffekte noch besser untersuchen als zuvor – und zwar um den Faktor drei bis fünf, schreibt das Team.

Doch obwohl sie zunächst keine Abweichung von den Vorhersagen der von Isaac Newton vor 400 Jahren aufgestellten Theorie finden konnten, hilft die deutlich verbesserte Präzision womöglich etwa dabei, die Gravitationskraft auf der Quantenebene zu erforschen, sagt Holger Müller, Physikprofessor an der UC Berkeley, laut einer Pressemitteilung seiner Universität. Denn während Physiker die Quantennatur von drei der vier Naturkräfte – Elektromagnetismus sowie die starke und schwache Wechselwirkung – bereits gut belegen können, konnte die Quantennatur der Gravitationskraft bislang noch nicht nachgewiesen werden.