Kosmologie: Schwarze Löcher könnten aus Dunkler Energie bestehen

Denn es gibt auch eine Möglichkeit, die einsteinschen Feldgleichungen an die beschleunigte Ausdehnung anzupassen, ohne dieses mysteriöse Etwas zu postulieren. Die Idee stammt wieder einmal von Einstein selbst, der den Trick anwendete, um sein starres, mit anziehender Materie gefülltes Universum vor dem Kollaps zu retten. Dazu führte er eine Konstante als Gegengewicht zur Gravitation in seine Gleichungen ein. Als Beobachtungen dann eine Expansion des Universums zeigten, musste Einstein einfach nur den Wert der Konstante daran anpassen.

Diese »kosmologische Konstante« oder kurz Lambda (Λ) ist seitdem fester Bestandteil des Standardmodells und kann auch die beschleunigte Ausdehnung in die Gleichungen einführen. »Die einfachste Möglichkeit, die Dunkle Energie zu erklären, ist die kosmologische Konstante, und die halte ich auch nach wie vor für die beste Erklärung«, stellt Bartelmann fest. Der Mathematiker David Lovelock habe sogar gezeigt, dass Lambda nicht nur eine Verlegenheitslösung, sondern eine mathematische Notwendigkeit ist. Dieser hatte Anfang der 1970er Jahre im »Journal of Mathematical Physics« bewiesen: Für jede lokal wirkende Gravitationstheorie in einer vierdimensionalen Raumzeit, die nur mit Ableitungen zweiter Ordnung arbeitet, sind die einsteinschen Feldgleichungen die einzig mögliche Lösung. Und diese enthalten sowohl die newtonsche Gravitationskonstante G als auch die kosmologische Konstante. »Man kann auch sagen: Lovelock hat gezeigt, dass Gravitation sowohl anziehend als auch abstoßend sein kann«, resümiert Bartelmann.

»Solange ich keine empirischen Argumente für die komplizierte Lösung habe, muss ich zu der einfacheren greifen« Matthias Bartelmann, Astrophysiker

Statt also den Wert von Λ durch eine neuartige Form von abstoßender Energie zu erklären, die sich bisher nicht beobachten ließ, plädiert Bartelmann dafür, sie einfach als notwendig hinzunehmen: »Solange ich keine empirischen Argumente für die komplizierte Lösung habe, muss ich zu der einfacheren greifen.« Sonst begebe man sich auf einen schlüpfrigen Pfad, denn: »Physik ist die Denkbewegung, möglichst viele empirisch festgestellte Phänomene auf möglichst wenige, vereinheitlichende mathematische Strukturen abzubilden.«

Für Farrah ist das keine Option. Zwar könne man Λ genau so anpassen, dass die Theorie den Beobachtungen entspricht, doch das liefere keinerlei Erklärung für das Phänomen, dass Gravitation nicht nur anziehend, sondern auch abstoßend sein kann. »Für mich ist Physik die Suche sowohl nach der Frage, warum etwas ist, als auch, was etwas ist«, so Farrah.

Die Dunkle Energie wird zu einer philosophischen Frage

Am Umgang mit der Dunklen Energie zeigt sich, was man grundlegend von physikalischen Theorien erwartet. Langsam beginnt daher auch die Philosophie das Thema für sich zu entdecken. Der Wissenschaftsphilosoph Niels Martens von der Universität Utrecht und ehemaliger Fellow des Projekts Philosophy of Dark Energy ordnet die Positionen der zwei Physiker auf der Skala zwischen Empirismus und Anti-Empirismus ein.

Empirismus ist eine Position in der Erkenntnistheorie, nach der Wissen nur auf direkter Sinneswahrnehmung fußen kann. In ihrer extremen Form ist die Position heutzutage in der Wissenschaftsphilosophie eher unüblich. Doch während Bartelmann den Bezug zu empirischen Beobachtungen für besonders wichtig hält und somit eher ein empiristisches Bild von Wissenschaft hat, ist Farrah auch zu spekulativeren Hypothesen ohne direkte empirische Grundlage bereit, solange sie auf der Suche nach Erklärungen helfen.

»Die kosmologische Konstante ist nach Ockhams Rasiermesser die einfachste Annahme« Matthias Bartelmann, Astrophysiker

Das von Bartelmann angeführte Prinzip, möglichst viel mit möglichst wenig zu erklären, wird in der Philosophie als Ockhams Rasiermesser bezeichnet. Es ist nach dem Philosophen Wilhelm von Ockham benannt, der im 14. Jahrhundert zur Sparsamkeit beim Postulieren von Entitäten aufgerufen hatte. In dieser Hinsicht hat die Dunkle Energie tatsächlich keine besonders gute Bilanz, da sie nur ein einziges Phänomen abdeckt. »Eine neue Entität hinzuzufügen, um genau ein Problem zu lösen, ist laut vielen Wissenschaftsphilosophen keine sonderlich gute Wissenschaft«, so Martens. Er stimmt daher Bartelmann zu: »Die kosmologische Konstante ist nach Ockhams Rasiermesser die einfachste Annahme.« Aber sie liefere eben auch keine richtige Erklärung – »damit passt man tatsächlich nur seine Kurvenfunktion an die Datenpunkte an«.

Wer die Dunkle Energie einfach aus der Theorie wegrasiert und sich mit Λ zufriedengibt, zahlt also an anderer Stelle einen hohen Preis. Ob er zu hoch ist oder nicht – darüber lässt sich wie immer in der Philosophie hervorragend streiten. Sollten sich irgendwann sowohl die Konstante als auch die Dunkle Energie als zu teuer erweisen, könnte es am Ende sogar der allgemeinen Relativitätstheorie selbst an den Kragen gehen. Schließlich betreiben die Fachleute den Aufwand bloß, um ihre Gleichungen immer wieder an die Beobachtungen anzupassen.

Eine solche ausgewachsene Krise sieht Martens in der Kosmologie zurzeit noch nicht: »Das Standardmodell, das die meisten Kosmologen weithin akzeptieren, sagt schlicht: Dunkle Energie ist eine Konstante. In gewissem Sinn gibt es also gar keine Kontroverse. Aber es gibt trotzdem Leute, die versuchen, Abweichungen von dieser Konstante zu messen. Und ich würde sagen, das ist auch gut so.« Anders als in der Teilchenphysik, in der lange Zeit jeder einfach nur nach Hinweisen für seine Lieblingstheorie gesucht habe, werde hier das kosmologische Standardmodell sehr systematisch überprüft. Ob das allerdings zu den gewünschten Ergebnissen führt, ist noch nicht ganz klar.

»Ich hoffe, dass dieses Jahrzehnt das Jahrzehnt sein wird, in dem wir endgültige Antworten finden« Duncan Farrah, Astrophysiker

Im November 2023 haben beispielsweise der Philosoph William J. Wolf und der Astrophysiker Pedro G. Ferreira im Fachjournal »Physical Review D« eine Arbeit veröffentlicht, in der sie argumentieren, dass Quantenfeldmodelle der Dunklen Energie notwendigerweise unterbestimmt sind. Selbst immer genauere Beobachtungsdaten könnten demnach nicht entscheiden, welches Modell das richtige ist, da in jedem Fall mehrere zu den Daten passen würden.

Das Muster in den empirischen Daten, das Farrah und sein Team entdeckt haben, macht Martens dennoch neugierig: »Ich glaube, sie haben Recht, dass es da etwas gibt, was wir noch nicht verstehen. Ob das Dunkle Energie ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber sobald sie es herausfinden, würde ich es gerne erfahren.« Wenn es nach Farrah geht, sollte das nicht mehr allzu lange dauern. »Ich hoffe, dass dieses Jahrzehnt das Jahrzehnt sein wird, in dem wir endgültige Antworten finden.« Vielleicht werden es ja am Ende die Schwarzen Löcher sein, die das Licht für die Kosmologie wieder anknipsen.