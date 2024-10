Ultrakalte Atome: Unordnung stärkt ein sensibles Quantenphänomen

In ihrem Experiment nutzten sie Kaliumatome, die sie wie die Perlen einer Kette in einem eindimensionalen Gitter anordneten. Die quasiperiodischen Abstände erzeugten sie mit zwei Lasern, deren Wellenlängenverhältnisse irrational sind – der Quotient ergibt also eine Zahl, die sich nicht als Bruch aus ganzen Zahlen darstellen lässt. Überlagert man dieses Licht, treffen die Wellentäler und -berge in unterschiedlichen Abständen aufeinander, ohne ein regelmäßiges Muster zu bilden. Die Atome befinden sich jeweils in den aufeinandertreffenden Tälern und damit in einer quasiperiodischen Anordnung, wie bei so genannten Quasikristallen.

© Jgmoxness / Beugungsmuster Quasikristall / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Beugungsmuster eines Quasikristalls | Das Beugungsmuster eines Zn-Mg-Ho-Quasikristalls enthält Symmetrien, die keine periodische Anordnung der Atome zulassen.

Das Team um Yao untersuchte das Verhalten der Kaliumatome abhängig von ihrer Abstoßung, die sich durch die Lasersysteme steuern lässt. In periodischen Anordnungen gibt es eine »kritische Abstoßung«, ab der die suprafluiden Atome zu einem Mott-Isolator werden. Überrascht stellten die Fachleute fest, dass ein solcher Übergang auch bei einer quasiperiodischen Anordnung entsteht – aber erst ab einer noch größeren Abstoßung. »Das zeigt, dass die Unordnung in diesem Fall die suprafluide Phase stabilisiert«, schreiben sie in ihrer Veröffentlichung. Bisher war man davon ausgegangen, dass Unordnung das Gegenteil bewirken würde, nämlich eine »Lokalisierung«, wodurch die Atome festfrieren und einen Isolator bilden.

Die Forschungsgruppe wandte sich in einem nächsten Schritt einer Computersimulation zu. Sie sollte dabei helfen, die Ursache für das unerwartete Verhalten genauer einzugrenzen. Mit Erfolg: »Dass die Gitterperiode und die Teilchenzahl ganzzahlige Vielfache bilden, ist ein Schlüsselfaktor für das Festhalten von Teilchen in einem Mott-Isolator«, schreibt Day. »Das quasiperiodische Gitter verwischt jedoch diese Vielfachheit und destabilisiert dadurch die Mott-Phase zum Vorteil der supraflüssigen Phase.« Damit haben die Fachleute erstmals ermittelt, welche Rolle Quasiperiodizität für bestimmte Quantenphasenübergänge spielt.