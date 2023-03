Ordnungsbedürfnis: »Würdest du mich wirklich lieben, würdest du mehr aufräumen!«

Chaotische Personen haben keinen guten Ruf

Das Wort »Ordnung« beschreibt per Definition einen durch Ordnen hergestellten, übersichtlichen Zustand. In vielen Ländern gilt eine aufgeräumte, saubere Umgebung als sozial erwünscht. Chaos und Dreck sind hingegen nicht sonderlich vorzeigbar. Das ergab auch eine Reihe von Experimenten, die der Psychologe Terrence G. Horgan an der University of Michigan im Jahr 2019 gemeinsam mit zwei Kolleginnen durchführte. Sie brachten Testpersonen entweder in ein sehr ordentliches oder sehr unordentliches Büro. Dann wurden diese gebeten, die Persönlichkeitseigenschaften der Forscherinnen und Forscher einzuschätzen, die dort vermeintlich arbeiteten. Menschen mit chaotischen Büros betrachteten die Teilnehmer als weniger gewissenhaft, weniger umgänglich und sogar als neurotischer als ihre ordentlichen Kollegen. Unordentlichen Personen werden also eher negative Eigenschaften zugeschrieben.

Warum wir Ordnung einen so hohen Wert beimessen, ist unklar. Laut dem Psychologen Brent Roberts von der University of Illinois in Urbana-Champaign knüpft der Glaube, Ordnung sei eine Art erwünschter Zustand, auch an die evolutionären Wurzeln des Menschen an, als dieser noch in der in der Savanne lebte, weitläufig, mit wenigen Reizen und wenig Ablenkung. Die wissenschaftliche Evidenz dafür, dass eine aufgeräumte Umgebung tatsächlich glücklicher oder weniger gestresst macht, ist bislang allerdings dünn.

Paare arbeiten sich oft am Konflikt nach mehr Ordnung ab, obwohl das eigentliche Problem die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft ist

Auch das gängige Vorurteil, Frauen seien in der Regel ordentlicher als Männer, lässt sich durch Studien eher nicht bestätigen. Es gibt zwar Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass sich Frauen als ordnungsliebender einschätzen als Männer, jedoch sind die Unterschiede im Verhältnis zu den Unterschieden innerhalb der Geschlechter klein und lassen sich auch nicht für alle Kulturen gleichermaßen bestätigen. Da die Hausarbeit in Partnerschaften allerdings immer noch recht ungleich verteilt ist, müssen sich Frauen häufiger mit den Themen Ordnung und Sauberkeit auseinandersetzen – und bekommen deshalb womöglich auch eher den gesellschaftlichen Erwartungsdruck zu spüren, erklärt die Diplompsychologin und Paartherapeutin Julia Bellabarba. Einer Umfrage aus dem Jahr 2015 zufolge verbrachten Frauen an Werktagen mehr als doppelt so viel Zeit mit Waschen, Kochen und Putzen wie ihre Partner. Umfragen aus den Jahren 2020 und 2021 weisen zudem darauf hin, dass sich dieses Ungleichgewicht durch die Corona-Pandemie noch verstärkt hat.