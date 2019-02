Aufräumen: Was Unordnung mit uns macht

Auf Netflix reduziert der Mittdreißiger Mario gerade seine Sneaker-Sammlung von stolzen 150 auf immerhin noch 45 Paar. Die Aufräum-Ikone Marie Kondo hilft ihm dabei. Ihre Methode: sämtliche Besitztümer auf einen Haufen werfen, jedes Teil einzeln in die Hand nehmen und sich ganz ehrlich fragen: Bringt mir das Freude? Nach ihrem Bestseller »Magic Cleaning« folgte 2019 eine Reality-Serie, in der Kondo bei US-Familien für Ordnung sorgt. Dabei fließen in so mancher Folge Tränen, am Ende gibt sich der Aufräum-Patient geläutert.

Die westliche Welt ertrinkt im Überfluss; unsere Wohnungen sind vollgestopft mit Konsumgütern. Ratgeber übers Ausmisten haben deshalb gerade Konjunktur. Das Problem: Es macht Spaß, Schuhe zu kaufen. Und Kinderspielzeug. Und Kaffeetassen. In einer Studie der kanadischen University of British Columbia durften Studenten für 20 Dollar aus dem Forschungsbudget einen Gegenstand ihrer Wahl erwerben oder den Betrag in ein Erlebnis investieren. Kurz nachdem sie das Geld ausgegeben hatten, waren sie in beiden Fällen ähnlich glücklich. Nach einem Monat hatte sich die anfängliche Freude über den neuen Besitz allerdings stärker abgenutzt als die über das Erlebnis – ein neuer Quell der Freude muss also her!

Auf diese Weise häufen viele Menschen auf der Suche nach dem nächsten Shopping-Kick mehr Zeug an, als ihnen lieb ist. Manche Konsumkritiker haben deshalb bereits begonnen, diesem Trend mit extremen Maßnahmen entgegenzuwirken: Sie reduzieren ihren Besitz auf das Allernötigste und verkaufen ihre Häuser, um in winzige, liebevoll gestaltete Wohnwagen, so genannte »Tiny Houses«, zu ziehen. Die Idee vom Minimalismus ist dabei nicht neu. Bereits im Sommer 1845 zog der Schriftsteller Henry David Thoreau in eine Blockhütte in den Wäldern von Massachusetts und verfasste mit seinem Roman »Walden« ein Manifest für ein Leben in selbst gewählter Einfachheit.

Gestresst in den eigenen vier Wänden

Dass eine vollgestopfte Wohnung durchaus zur Belastung werden kann, zeigt etwa eine Studie von Psychologen der DePaul University in Chicago aus dem Jahr 2016. Die Forscher rekrutierten ihre Versuchspersonen über das Institute for Challenging Disorganization, eine gemeinnützige Organisation für Leute, denen ihr Hab und Gut über den Kopf wächst. Sie bestätigten, was viele ahnten: Wer in Unordnung lebt, fühlt sich in seinem Zuhause weniger sicher und geborgen und insgesamt unglücklicher. Die Untersuchung erfasst jedoch vor allem Extremfälle. Die Erkenntnisse lassen sich deshalb nicht zwangsläufig auf Menschen übertragen, die keine Beratungsstelle aufsuchen, merken die Forscher an.