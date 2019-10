Motivation: Wie wir unsere Ziele erreichen

Jedes Jahr an Silvester nehmen sich rund 40 Prozent der Deutschen vor, im nächsten Jahr etwas in ihrem Leben zu ändern. Unter den Top Ten der guten Vorsätze für 2019 rangierten neben mehr Sport treiben sich mehr Zeit für Freunde und Familie nehmen, gesünder essen und weniger Alkohol trinken. Dennoch: Zwei Drittel halten nicht einmal bis Ende Januar durch. Woran liegt das? Und mit welchen Methoden können wir unsere Ziele doch noch erfolgreich in die Tat umsetzen?

Schon die Art und Weise, wie wir unser Vorhaben formulieren, beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, dass wir es am Ende auch in die Tat umsetzen. Dabei haben sich konkrete, messbare Ziele (»Ich möchte fünf Kilo abnehmen«) in Untersuchungen als besser erwiesen als vage Wünsche, bei denen unklar bleibt, wann sie erreicht sind (»Ich will schlank werden«). Die Psychologen Edwin Locke von der University of Maryland und Gary Latham von der University of Toronto kamen außerdem zu dem Schluss, dass ambitionierte Ziele (zehn Kilo Gewichtsreduktion) eher zum Erfolg führen als zu lasche (zwei Kilo). Das Ziel sollte dabei schwierig, aber nicht unerreichbar sein: Höhere Anforderungen motivieren uns offenbar stärker und führen zu mehr Anstrengung.

Um sie erreichen zu können, müssen wir fest hinter unseren Zielen stehen. Doch wie viel Einsatz tut gut? Will man zum Beispiel den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, fühlen die meisten Menschen sich vermutlich sicherer, wenn sie noch eine gut bezahlte Stelle in der Hinterhand haben, auf die sie sich im Notfall bewerben können, falls ihr Vorhaben scheitern sollte. Aber wie wirkt sich das auf die Erfolgschancen aus? Jihae Shin von der University of Wisconsin-Madison und Katherine Milkman von der University of Pennsylvania befragten Reisende an einem Bahnhof nach einem aktuellen Ziel in ihrem Leben und möglichen Alternativen dazu. Es zeigte sich: Je mehr diese auf das Gelingen von Plan A angewiesen waren, desto stärker hängten sie sich rein. Nimmt einem das bloße Aufstellen eines Notfallplans den Elan? Oder stellen von Haus aus weniger Motivierte eher einen Plan B auf?

»Ein Ziel ist noch lange kein Plan. Entscheidend ist, dass man nicht nur das erwünschte Ergebnis festlegt, sondern auch einen Plan macht, wie sich dieses Ergebnis erreichen lässt«

(Peter Gollwitzer, Sozialpsychologe an der Universität Konstanz und der New York University)

In einem Folgeexperiment untersuchten die Wissenschaftler den Zusammenhang genauer. Sie luden Studenten zu einem Test ein, bei dem diese aus einem Wortsalat sinnvolle Sätze bilden sollten. Als Belohnung winkte bei guter Leistung ein Schokoriegel. Die eine Hälfte der Probanden startete direkt nach der Instruktion mit dem Test. Die anderen wurden zuvor gebeten, sich zu überlegen, wo sie sich alternativ einen Snack organisieren könnten, sollten sie die Süßigkeit nicht bekommen – mit dem Ergebnis, dass sie schlechter in dem Text abschnitten. Um auszuschließen, dass die Plan-B-Gruppe lediglich von der zusätzlichen Denkarbeit ermüdet war, wiederholten die Forscher den Versuch in verschiedensten Versionen mit unterschiedlichsten Anreizen. Der Effekt blieb stets der gleiche. Wie eine Befragung zeigte, waren die Versuchspersonen mit einem Alternativplan weniger erpicht auf die ursprüngliche Belohnung als die übrigen Teilnehmer und strengten sich deshalb weniger an. Der Gedanke an einen Trostpreis dämpft offenbar unser Verlangen nach der echten Trophäe.