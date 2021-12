Neu entdeckte Fußspuren: Lucys rätselhafte Nachbarn

Alternativ könnte dort allerdings auch ein Bär auf seinen beiden Hinterbeinen gelaufen sein und dabei Tatzenspuren in die Vulkanasche gedrückt haben, die ein klein wenig denen eines Menschen ähneln. Mit einer Besonderheit: Bärentatzen sind so geformt, dass man die rechte Fußspur der Tiere durchaus mit dem Abdruck eines linken Menschenfußes verwechseln kann, genau wie bei den Spuren von Laetoli. Vieles sprach also für einen Bären, und so wurden die Abdrücke nur kurz dokumentiert und dann schnell wieder abgedeckt, um sie vor der Witterung zu schützen.

Das Aus für Bären

Das war womöglich etwas vorschnell, denn die Wissenschaft hat sich dabei wohl für Jahrzehnte um eine aufschlussreiche Entdeckung gebracht. Erst 2019 sind Ellison McNutt von der Ohio University im US-amerikanischen Athens und ihr Team den vermeintlichen Bärenspuren nachgegangen. Ihre Entdeckung publizieren sie aktuell im Fachmagazin »Nature«.

So entfernten sie auch die letzten Reste des Sediments, das in den versteinerten Fußabdrücken abgelagert war. Die Umrisse traten so deutlicher hervor. Von Bärenkrallen war allerdings nichts zu sehen. Dann studierten sie mehr als 50 Stunden Videos von amerikanischen Schwarzbären und fanden nur einen einzigen Fall, in dem ein Bär freiwillig vier Schritte auf den beiden Hinterbeinen machte. Obendrein stehen die Hinterbeine eines Bären deutlich weiter auseinander als bei einem heutigen Menschen und vor allem auch bei den Spuren von Laetoli.

© Jeremy DeSilva, Dartmouth College, USA (links); Ellison McNutt, Ohio University (rechts) (Ausschnitt) Ellison McNutt lässt die Bären laufen | Um die »Bärentheorie« zu überprüfen, testete Ellison McNutt in einem Bärenpark, welche Trittsiegel entstehen, wenn die Tiere auf zwei Beinen laufen. Das tun sie nur äußerst selten, hier versucht das Jungtier an einen Leckerbissen zu gelangen.

Bären auf ihren Hinterbeinen scheiden so als Urheber der wieder feigelegten Spuren praktisch aus, zumal aus der fraglichen Zeit in der gesamten Großregion kaum einmal Fossilien irgendwelcher Bären ausgegraben wurden. Stattdessen deutet viel auf einen Primaten auf zwei Beinen hin: So sind die große Zehe und die folgende zwar ungefähr gleich lang, aber der Abdruck der großen Zehe ist so wie bei uns Menschen viel tiefer und kräftiger. Auch ist der Abdruck der Ferse deutlich breiter als bei Bären, die damit endgültig aus dem Rennen sind.