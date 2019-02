Traumata: Resilienz fördern – wie geht das?

Sind diese Kindheitstraumata auf mangelnde Zuneigung zurückzuführen?

Tatsächlich geht es nicht nur um einen Mangel an Zuneigung, sondern auch um unzureichende sensorische Stimulation, die mit emotionaler und sozialer Deprivation, also einem Mangel an Liebe und zwischenmenschlichen Kontakten einhergeht. Manchmal fehlt es so sehr an den notwendigen frühkindlichen Erfahrungen, dass das Gehirn Schaden nimmt. So war es einst beispielsweise in rumänischen Waisenhäusern, in denen Kinder isoliert gehalten wurden; eine absurde und kriminelle Entscheidung des einstigen Diktators Nicolae Ceausescu. Die Kinder wurden nur einmal im Monat gewaschen, und niemand sprach mit ihnen. Für ein Baby zu sorgen bedeutet aber, mit ihm zu reden, sich ihm zuzuwenden. Heute verkümmern Kinder weniger offensichtlich: etwa wenn ihre Mutter stirbt oder an Depressionen leidet und es an anderen Bezugsperson fehlt. Das ist nicht unüblich. Einmal habe ich eine schwangere Frau getroffen, die depressiv wurde, nachdem ihre eigene Mutter an einer Alzheimerdemenz erkrankte. In unserer Kultur werden viele Mütter aus drei Gründen depressiv: wegen ihrer eigenen Geschichte, infolge häuslicher Gewalt oder bedingt durch unsichere Lebensumstände, zum Beispiel, wenn sie keine Arbeit oder keine Wohnung haben. Auch ein Unglück, das manchem vergleichsweise harmlos erscheinen mag, kann dazu führen, dass Kinder sensorisch verarmen – ohne dass sich ihre Mütter dessen bewusst wären.

Boris Cyrulnik geboren 1937, ist Neurologe, Psychiater und Psychoanalytiker. Er war unter anderem Professor für klinische Verhaltenswissenschaften an der Universität in Toulon und forschte vor allem zum Thema Resilienz. Frühe Traumata und ihre Folgen hat er am eigenen Leib erfahren, wie er in seinem Buch »Rette dich, das Leben ruft!« schildert. Seine Eltern, jüdische Einwanderer, wurden deportiert und in Auschwitz ermordet; danach wuchs er zeitweise in Pflegeheimen und -familien auf.

Gibt es eine kritische Phase, in der ein Mangel an sensorischer Stimulation besonders schwer wiegt?

Ich würde eher von einer »sensiblen« Phase sprechen, denn selbst mit erheblichen emotionalen Entbehrungen kann man später noch ein glückliches Leben führen. In den 1980er Jahren haben meine Kollegen und ich auf der Île des Embiez nahe Toulon frühe Mutter-Kind-Interaktionen erforscht. Wir konnten zeigen, dass sich die sensible Phase etwa von der 27. Schwangerschaftswoche bis zum 20. Lebensmonat erstreckt. Neurobiologen wie Michel Morange haben herausgefunden, dass das Gehirn von Babys in diesen 30 Monaten zwischen 200 000 und 300 000 Synapsen pro Minute bildet. Jedes äußere Ereignis trägt zum Aufbau von Netzwerken bei, und so führt Reizmangel in dieser Phase zu einem Mangel an neuronalen Verknüpfungen. Mittels funktioneller Magnetresonanztomografie lässt sich das gut mit Bildern belegen.

Was sieht man im Gehirn dieser Kinder?

Mehrere Studien haben Auffälligkeiten im Gehirn von jungen Menschen nachgewiesen, die unter einer solchen Deprivation aufgewachsen sind. Die Schäden sind mehr oder weniger erheblich, je nachdem, wie umfassend, wie lange und vor allem in welcher Lebensphase es an Sinnesreizen mangelte. Dieselbe sensorische Isolation hat im Alter von 20 Jahren wenig Folgen, führt aber während der sensiblen Phase zu schweren Störungen. Man sieht eine Atrophie (Anm. d. Red.: einen Verlust an Hirnzellen) zum Beispiel im präfrontalen Kortex, der insbesondere an der Verhaltensplanung und Emotionskontrolle beteiligt ist, und in Teilen des limbischen Systems, die entscheidend zum Entstehen von Emotionen und Erinnerungen beitragen. Die für Angst- und Stressreaktionen zuständige Amygdala ist hingegen vergrößert. Übersetzt auf das Verhalten bedeutet das, dass die Betroffenen ängstlicher sind und ihre Gefühle schlechter kontrollieren können.

Das klingt, als hätten sie Probleme, Stress zu bewältigen. Aber Sie hatten doch gesagt, dass Resilienz nichts damit zu tun hat.

Meiner Meinung nach hat Resilienz nichts mit Stress zu tun, zumindest nicht in der Form, wie das Wort üblicherweise gebraucht wird. Der Begriff Resilienz ist in unseren Sprachgebrauch verknüpft mit der Stressforschung eingegangen. In den USA bezeichnen Wissenschaftler die Folgen eines schwer belastenden Ereignisses als posttraumatischen Stress. Aber weil es sich eben nicht um eine einfache Reaktion auf Stress handelt, bevorzugen wir in Frankreich den Begriff des posttraumatischen Belastungssyndroms (Anm. d. Red.: in Deutschland »Posttraumatische Belastungsstörung«). Nach Traumata können wir mit bildgebenden Verfahren eine Art zerebrale Schockstarre beobachten, ähnlich wie bei Kindern nach sensorischer Deprivation: Die Aktivität im präfrontalen Kortex und im limbischen System ist praktisch erloschen! Das Gleiche gilt unter anderem für die Nebennieren, die das Stresshormon Kortisol ausschütten. Und die Patienten wirken auch äußerlich wie erstarrt. Die Kinderärztin Florence Askenazy vom Universitätsklinikum Nizza erzählt uns, dass die Opfer des Terroranschlags vom 14. Juli 2016 in Nizza zunächst wie betäubt waren vor Entsetzen. Sie schwiegen, konnten kein Wort sagen.