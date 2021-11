RSV: Warum viele Kinder gerade in die Klinik müssen

»Im Winter 2020/2021 haben wir in den deutschen Kinderkliniken so gut wie keine RSV-Infektionen gesehen. Die Erkältungssaison ist quasi ausgefallen« (Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin)

Für kleine Risikopatientinnen und -patienten gibt es zwar eine Möglichkeit, eine Infektion mit RSV zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Besonders gefährdete Kinder erhalten Antikörper, die an das Virus binden und es daran hindern, Zellen zu befallen. Dieses als passive Impfung bekannte Verfahren funktioniert auch gut, allerdings nur, wenn früh genug mit der Prophylaxe begonnen werden kann. Die Antikörper müssen in einzelnen Dosen über Wochen verabreicht werden, was entsprechend Vorlauf benötigt. Den gab es in diesem Jahr aber nicht.

Dass das RS-Virus jüngere Kinder diesmal so stark und schwer trifft, liegt an der Corona-Pandemie. Im Herbst und Winter 2020 galt es, Kontakte zu reduzieren und durchweg Maske zu tragen. Immer wieder schlossen Kitas und Schulen, das öffentliche Leben wurde zurückgefahren. Die Maßnahmen haben aber nicht nur das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgebremst. »Im Winter 2020/2021 haben wir in den deutschen Kinderkliniken so gut wie keine RSV-Infektionen gesehen. Die Erkältungssaison ist quasi ausgefallen«, sagt Kinder- und Jugendmediziner Rodeck. Das RS-Virus hatte schlicht keine Möglichkeit, sich auszubreiten.

Seit diesem Spätsommer 2021 scheint RSV die Saison nachzuholen. Für Rodeck ist das wenig überraschend: »Das Virus traf im September nicht nur auf eine, sondern gleich auf zwei Jahrgänge von immunnaiven Kindern.« Denn nicht nur die im Jahr 2021 geborenen Kinder, sondern auch diejenigen, die im Jahr zuvor auf die Welt gekommen sind, stehen der aktuellen Infektionswelle mit RSV – bezogen auf ihren spezifischen Immunstatus – schutzlos gegenüber.

Die Kinderkliniken sind voll

Das ist ein Dilemma. Denn das medizinische Personal arbeitet auf Grund der Corona-Pandemie sowieso schon am Limit, auch in den Kinderkliniken. Und die Bettenkapazität könnte bundesweit bald an ihre Grenzen stoßen. Von den etwa 2700 zur Verfügung stehenden Betten auf den Kinder-Intensivstationen sind aktuell mehr als 2000 belegt. Kinder mit einem schweren Verlauf einer RSV-Infektion können aber nicht warten, bis ein Platz auf einer Intensivstation frei wird.

»Bei akuten Atemschwierigkeiten müssen die Kinder umgehend in eine Klinik und mit Sauerstoff versorgt werden«, sagt Rodeck. Das ist oftmals die einzige Therapie, die in der Situation hilft. Wie bei vielen viralen Erkrankungen gibt es gegen das RS-Virus keine wirksamen Medikamente. Es bleibt, die Symptome zu behandeln, etwa indem das Fieber gesenkt und die Atemwege über abschwellende Wirkstoffe freigehalten werden. Besonders kleine Kinder benötigen solche Sauerstoffgaben mitunter über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen, je nach Schwere der Erkrankung.

Erschwerend kommt hinzu, dass Kinder, die wegen einer RSV-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, isoliert werden müssen, damit sie nicht noch weitere Kinder anstecken. Dafür benötigen die Kliniken Platz und Personal. Beides fehlt. »Die Kinderkliniken sind aktuell in der Situation, dass sie entweder die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung nicht einhalten können oder aber Kinder in andere Kliniken schicken oder sogar abweisen müssen«, sagt Rodeck. Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) regelt, wie viele Pflegekräfte für eine bestimmte Anzahl erkrankter Kinder rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen. Hält sich eine Klinik nicht an diese Vorgabe, drohen Strafzahlungen. Kranke Kinder auf Grund von Personalmangel abzuweisen, könne allerdings als unterlassene Hilfeleistung gewertet werden, sagt Rodeck. Er fordert deshalb den Gesetzgeber auf, zumindest die Sanktionen für ein Unterschreiten der Pflegepersonal-Untergrenze vorübergehend auszusetzen.