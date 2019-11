Psychiatrie: »Schizophrenie gibt es nicht«

Es ist ungewöhnlich, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern die DSM-Diagnostik so explizit in Frage stellt. Haben Sie und Ihre Kollegen in diesem Ausschuss Pionierarbeit geleistet?

Ich denke schon. Was ich interessant fand, war der interdisziplinäre Ansatz; es waren auch Philosophen dabei. Dem Gesundheitsrat ging es nicht allein um medizinische Fragen. Bis vor Kurzem herrschte hier der Standpunkt der biologischen Psychiatrie vor, die implizit auf einem Modell basiert, wonach das Gehirn den Geist verursacht. Das ist völlig veraltet, wie die Philosophie des Geistes erklärt. Wir wissen heute, dass dieses Modell enorm zur Stigmatisierung beiträgt. Das macht das Problem nur noch schlimmer. Deshalb sagten die Belgier: Wir brauchen Philosophen; ihre Perspektive ist sehr wichtig für ein stärker wissenschaftsbasiertes Modell.

Für eine patientenzentrierte Psychiatrie 2016 beauftragte die belgische Regierung eine Expertengruppe aus Forschung und Praxis, die psychiatrische Diagnostik zu prüfen. Deren Fazit 2019: Die kategoriale Diagnostik habe sich weder als zuverlässig noch als valide oder prognostisch aussagekräftig erwiesen. Die Störungskategorien seien nicht naturgegeben, Symptome und Leiden vielmehr vor dem Hintergrund der Biografie und existenzieller oder sozialer Probleme zu verstehen. Sie fordern, bei Diagnose und Behandlung zu berücksichtigen, wie die Betroffenen ihre Symptome wahrnehmen und welchen Sinn sie ihnen zuschreiben.

Der biomedizinische Ansatz reduziert Menschen auf eine Art Maschine, so lautet die Kritik. Für das Problem X wäre das Medikament Y die einzig mögliche Lösung.

Dem halte ich entgegen, dass Psychiatrie die Wissenschaft des Nichtwissens ist. Deshalb ist sie keineswegs schlecht. Sie ist nur sehr kompliziert. Der Hohe Gesundheitsrat hat dem nachdrücklich Rechnung getragen und die Betroffenen, die Psychiatrieerfahrenen, ebenfalls eingeladen. In den Niederlanden und in Belgien haben wir PsychoseNet ins Leben gerufen, eine digitale Community, in der erfahrene Betroffene, Interessenvertreter und Fachleute einander unterstützen.

Die Wissenschaft des Nichtwissens …? Finden Sie sich damit ab, dass die Psychiatrie kaum etwas weiß?

Nein. Wir werden zweifelsohne eines Tages mehr wissen. Wir brauchen einen multidisziplinären Ansatz. Wir haben für unsere Forschung Experten aus der Quantenmechanik hinzugezogen, weil wir vermuten, dass Bewusstsein, Selbstreflexion und die Beziehung zwischen Gehirn und Geist damit zu tun haben. Die Forschung in der Psychiatrie konzentriert sich auf das physikalisch Messbare, das Geistige zählt nicht dazu. Doch werden Beschwerden auf ebendieser Ebene erfahren. Was genau ist dieser immaterielle Geist? Wenn du herausfinden willst, wie sich die materielle zur immateriellem Welt verhält, ist es am besten, den Geist als eine emergente Eigenschaft zu beschreiben (die Eigenschaft eines komplexen Systems, über das dessen einzelne Teile nicht verfügen – die Redaktion). Gibt es einen freien Willen oder nicht? Das ist eine Frage, die Philosophen und andere Wissenschaftler heiß diskutieren. Im immateriellen Geist sind eine Menge Dinge miteinander verbunden, wobei das eine Gefühl zum anderen führen kann. Das Gleiche gilt für die Gedanken. Das Immaterielle verursacht etwas anderes Immaterielles. Leider wird diese Betrachtungsweise in der Forschung kaum ernst genommen.

»Psychische Leiden können ein Signal dafür sein, dass man im Leben die falsche Wahl getroffen hat«

Kann man etwas Immaterielles denn überhaupt erforschen?

Das glaube ich schon. Die Quantenmechanik bietet viele Möglichkeiten, emergente Phänomene zu untersuchen. Wir haben nur noch nicht damit begonnen. Inzwischen wissen wir, dass bei einer Psychose die normale geistige Aktivität auf Hochtouren läuft. Wer Wahnvorstellungen und Halluzinationen hat, schreibt den Dingen in seiner Umgebung eine viel zu persönliche Bedeutung zu. Wer traumatisiert ist, betrachtet die Welt durch eine Brille des Misstrauens und sieht mehr, als es andere tun. Jeder von uns kennt Menschen, die in alles etwas hineindeuten. Aber die meisten von ihnen hindert das nicht daran, ihren Alltag zu meistern. Bei einigen geht es jedoch so weit, dass sie den Kontakt mit der geteilten Wirklichkeit verlieren. Sie schauen fern und meinen, an einer Flutkatastrophe in Bangladesch schuld zu sein. »Sie haben eigentlich mit mir gesprochen«, denken sie. Das ist unheimlich, da passt etwas nicht mehr, es entsteht ein sozialer Konflikt. Und das heißt Psychose. Die Interpretation der Realität läuft aus dem Ruder; sie wird zu sehr durch die Brille der eigenen Emotionen gesehen. Die persönlichen Gefühle bestimmen die Konstruktion der Wirklichkeit. Das ist also keine Krankheit, sondern ein Kontinuum. Deshalb sollten wir aufhören, den Begriff »Schizophrenie« zu gebrauchen.

Bekommen Patienten mit einer psychotischen Störung in der Regel die richtige Therapie?

Oft ist das nicht der Fall. Glücklicherweise kann man beobachten, dass sich das Therapiekonzept verändert. In Norwegen zum Beispiel kann man wählen – sofern man zu eigenen Entscheidungen in der Lage ist –, ob man mit Antipsychotika behandelt werden will. In den Niederlanden ist es selbstverständlich, bei Psychosen Antipsychotika zu geben. Wenn Sie als Arzt akzeptieren, dass ein Patient keine Pillen will, wird Ihnen dort medizinisches Fehlverhalten vorgeworfen. Aber aus der Forschung wissen wir, dass eine Menge psychische Leiden einen existenziellen Ursprung haben. Sie können ein Signal dafür sein, dass man im Leben die falsche Wahl getroffen hat: falscher Partner, falscher Job, manchmal die falsche Gesellschaft … und dass man etwas in seinem Leben ändern muss. Dann muss man ein psychisches Leiden auch auf dieser existenziellen Ebene lösen.