Sexualität: Männliche Primaten masturbieren nicht nur zum Spaß

Es werden mehr Daten über das weibliche Sexualverhalten benötigt, bevor die evolutionäre Rolle der weiblichen Masturbation untersucht werden kann

Die Bedeutung der weiblichen Selbstbefriedigung dagegen bleibt weitgehend unklar. Obwohl sie ebenfalls häufig vorkommt, gibt es deutlich weniger aussagekräftige Berichte, die eindeutige Rückschlüsse auf ihren evolutionären Zweck zulassen. Das Team argumentiert, es würden zunächst mehr Daten über das weibliche Sexualverhalten benötigt, bevor die Rolle der weiblichen Masturbation untersucht werden könne.

»Unsere Ergebnisse tragen dazu bei, Licht in ein sehr verbreitetes, aber wenig verstandenes Sexualverhalten zu bringen, und stellen einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis der Funktionen der Masturbation dar«, sagte Matilda Brindle laut einer Mitteilung des UCL. »Die Tatsache, dass autosexuelles Verhalten in der gesamten Primatenordnung allgegenwärtig ist und von in Gefangenschaft und in freier Wildbahn lebenden Mitgliedern beider Geschlechter praktiziert wird, zeigt, dass Masturbation Teil eines Repertoires gesunder sexueller Verhaltensweisen ist.«