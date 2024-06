Anendophasie: Wenn die innere Stimme schweigt

Interessanterweise schafften es einige Teilnehmer ohne innere Stimme, ihre Defizite geschickt zu kompensieren, indem sie einfach offene Selbstgespräche führten und die Wörter laut vor sich hersagten. Diese Personen schnitten ähnlich gut in allen Tests ab wie jene Probanden, die rege innere Monologe führten. Außerdem beschränkten sie sich zum Beispiel eher darauf, sich nur die Anfangsbuchstaben von ähnlich klingenden Wörtern einzuprägen, um so die Last für das Arbeitsgedächtnis zu vermindern. Nedergaard und Lupyan vermuten deshalb, dass Menschen mit Anendophasie im Alltag oft gar nicht auffallen, weil sie mit anderen Strategien trotzdem gut zurecht kommen.

Im Gegensatz zur fehlenden bildlichen Vorstellungskraft, der Afantasie, ist die Anendophasie bislang kaum erforscht. So ist zum Beispiel unklar, ob sie mit weiteren Veränderungen in den Gedankenwelten von Menschen einhergeht. Nedergaard und Lupyan gehen nicht davon aus, dass das Phänomen auf eine allgemein fehlende auditive Vorstellungskraft zurückzuführen ist. So würden Personen mit Anendophasie ebenfalls davon berichten, hin und wieder einen Ohrwurm von eingängigen Musikstücken zu bekommen – wenn auch seltener.