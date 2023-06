Warkus' Welt: Gibt es die »innere Stimme« wirklich?

Haben Sie einen inneren Monolog? Ich meine damit kein Buch oder sonstigen Text mit dem aus Film, Fernsehen und Deutschunterricht bekannten Erzählmittel, bei dem die geistigen Vorgänge eines Menschen als fiktives Gespräch ausformuliert werden. Ich meine einen tatsächlichen inneren Monolog, eine Erzählstimme für das eigene Leben – eine Stimme in Ihrem Kopf, die permanent darüber redet, was Sie denken und was Ihnen widerfährt (»Da waren Sie wieder, meine drei Probleme«).

Wenn Sie so etwas haben, dann kann ich nur hoffen, dass meine Beschreibung eben halbwegs treffend war, denn ich habe so etwas nicht. Und ich muss zugeben, auch ich dachte immer, so etwas gäbe es gar nicht. Spätestens seit es in den letzten Jahren mehrere virale Wellen von Internet-Diskussion über das Thema gab – aktuell angeblich gerade wieder einmal –, zweifle ich an meiner früheren Überzeugung. Aber tief in mir drin bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob die Menschen, die eine innere Erzählstimme haben, sich das nicht nur einbilden. Aber wie sähe der Unterschied aus zwischen einer echten Stimme im Kopf und einer eingebildeten Stimme im Kopf?

Wie soll man das prüfen? Das ist einer der Gründe, warum die Philosophie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrheitlich davon abgekommen ist, von der Seele und von Gedanken zu sprechen, als wären sie Berge oder Steine: Man kann Menschen nicht in den Kopf schauen. Und man kann ihnen eben auch nicht in den Kopf hören. Der einzige Weg, zu prüfen, ob Leute einen inneren Monolog haben, ist, sie danach zu fragen und zu hoffen, dass sie nicht lügen.