Sicher helfen: Wie helfe ich bei einer Unterzuckerung?

Achtung: Dieser Text bietet lediglich einen Überblick über Erste-Hilfe-Maßnahmen. Er ersetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs. Kursangebote bieten unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, die Johanniter, der Arbeiter-Samariter-Bund und auch viele private Ausbildungsstellen in ganz Deutschland an.

Sie besuchen gemeinsam mit einer Freundin einen Tanzkurs. Nach dem anstrengenden Training wird sie plötzlich blass und muss sich zitternd setzen. Ihre Freundin bittet Sie, ihr Traubenzucker aus ihrer Tasche zu geben, den sie als Diabetikerin immer bei sich hat.

Was ist los?

Die Frau leidet, vermutlich begünstigt durch die anstrengende Tanzstunde, an einer Unterzuckerung. Die so genannte Hypoglykämie liegt bei einem Blutzuckerspiegel unter 70 bis 50​​ mg/dl in Kombination mit körperlichen Beschwerden vor. Diese verbessern sich, wenn man beispielsweise Traubenzucker zu sich nimmt. Oft sind Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 und 2 betroffen: Wenn sie zu wenig oder unregelmäßig essen, kann es passieren, dass ihre Medikamentendosis relativ gesehen zu hoch für die geringe Nahrungsmenge ist. Im Jahr 2014 entwickelten insgesamt 2,5 Prozent der Erwachsenen mit einem bekannten Diabetes eine schwere Hypoglykämie.