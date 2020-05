Aerosole: Steckt das neue Coronavirus in schwebenden Tröpfchen?

Virale RNA fanden Fachleute bereits häufiger in Aerosolen, zum Beispiel in der Luft von Isolierstationen, wie eine Arbeitsgruppe schon Anfang März zeigte. Krankenhäuser sind potenzielle Epizentren der Übertragung durch feinste Tröpfchen, denn diese entstehen bei medizinischen Prozeduren oft in großer Menge. Nicht zuletzt bei der Beatmung von Patienten mit Lungenentzündung.

Allerdings haben derartige Nachweise einen Schönheitsfehler: Die RT-PCR, das Verfahren, mit dem man Viren in einer Probe aufspürt, ist hochempfindlich und schlägt bereits an, wenn nur winzigste Mengen des Erbguts vorliegen. Infizierte produzieren und verstreuen Virus-RNA in enormen Mengen. Ob aber tatsächlich aktive Viren in der Probe sind – geschweige denn in ausreichender Menge für eine Infektion – kann man solchen Tests nicht entnehmen.