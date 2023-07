Astrophysik: Stern verschluckt Planeten

Exklusive Übersetzung aus

Es gibt seit Langem Theorien dazu, was passiert, wenn Sterne Planeten verschlingen. Allerdings wurde ein solcher Vorgang noch nie direkt beobachtet – bis jetzt. In einer Veröffentlichung vom Mai 2023 berichtet ein Team um Kishalay De vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge von einer Reihe rätselhafter Beobachtungen. Nach Ansicht von De sind sie darauf zurückzuführen, dass ein Stern einen Riesenplaneten zerrissen und in sich aufgenommen hat.

Die Astronominnen und Astronomen beobachteten einen Strahlungsausbruch im Bereich des sichtbaren Lichts. Das Ereignis mit der Bezeichnung ZTF SLRN-2020 dauerte etwa zehn Tage an und wurde anschließend im Lauf von etwa sechs Monaten immer schwächer. Der Beginn fiel mit einer Infrarotemission zusammen, die noch lange nach dem Abklingen des optischen Lichts anhielt. Eine Analyse der Strahlung zeigte eine kontinuierliche Emission bei rötlichen Frequenzen, das heißt, die Farben in diesem Teil des Spektrums gingen fließend ineinander über. Allerdings gab es bei einzelnen Wellenlängen auch charakteristische Intensitätseinbrüche, die sich auf die Absorption durch bestimmte Atome und Moleküle zurückführen lassen. Diese Informationen halfen der Forschungsgruppe dabei, die genaue Art des astronomischen Ereignisses zu bestimmen, das hinter dem Phänomen stand.

In unserer Galaxie gibt es viele Arten kurzlebiger Strahlungsereignisse, so genannte Transienten. Deswegen verglichen die Fachleute ZTF SLRN-2020 zunächst mit Transienten, die als Zwergnovae und klassische Novae bekannt sind und häufig in der Milchstraße beobachtet werden. Solche Ereignisse treten auf, wenn ein Weißer Zwerg Wasserstoff von einem nahen Begleitstern an sich zieht und in Form einer »Akkretionsscheibe« um sich sammelt. Das Material lagert sich dann als Schicht auf der Oberfläche des Weißen Zwergs ab, wodurch eine Kernfusionsreaktion ausgelöst wird, die wiederum eine helle Eruption verursacht. Die Eigenschaften von ZTF SLRN-2020 unterschieden sich jedoch von denen, die man bei Licht von einer Fusionsreaktion erwarten würde. So enthielt das Spektrum keine Emissionslinien durch einzelne Atome. Das deutete darauf hin, dass es sich nicht um eine solche Nova handelte.