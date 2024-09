Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im September 2024

Der Mond schreitet pro Stunde in etwa seinen eigenen Winkeldurchmesser in Richtung Osten voran. Zwischen dem 3. und dem 18. September ist die Mondphase zunehmend, das heißt, alle Eintritte finden am vorangehenden – also nach Osten gerichteten – unbeleuchteten Mondrand statt. Ab dem 18. September kehren sich die Verhältnisse um: Nun sind es die Austritte, die an der dunklen Mondseite besonders gut zu sehen sind.

Zwischen dem 8. und 14. September wird am Abendhimmel zu ähnlichen Uhrzeiten, nämlich zwischen 20:00 und 21:00 Uhr MESZ, eine Reihe schwächerer Sterne bedeckt. Dabei ist die Dämmerung jeweils noch im Gange; insbesondere im Norden Deutschlands sind die Ereignisse daher etwas schwierig zu erkennen. Bei den ersten beiden Einträgen der Liste geht es um interessante Mehrfachsterne im Sternbild Waage: Am 8. September bedeckt der Mond um 20:32 Uhr den Stern HIP 73184 A. Dieser ist die hellste Komponente (A) eines Mehrfachsystems, das ebenso unter den Bezeichnungen KX Librae oder Gliese 570 bekannt ist.

Sein Abstand zur Erde beträgt nur 19 Lichtjahre. HIP 73184 A ist mit seiner scheinbaren Helligkeit von 5,9 mag ein Zwergstern der Spektralklasse K4V mit rund drei Viertel des Sonnenradius und nur 15 Prozent der Sonnenleuchtkraft. Seine Begleiter B und C – sie firmieren zudem gemeinsam unter der Bezeichnung HIP 73182 – findet man 26 Bogensekunden nordöstlich. Sie bilden selbst ein enges Doppelsternsystem mit einem gegenseitigen Winkelabstand von 0,2 Bogensekunden und einer gemeinsamen Helligkeit von 8,2 mag. Sowohl B als auch C sind Rote Zwergsterne der Spektraltypen M1V beziehungsweise M3V. Die visuell im Amateurfernrohr nicht trennbaren Komponenten B/C werden etwa eine Minute vor A verdeckt, was an der dunklen Mondseite beobachtbar ist. Mit Videoequipment und einer Zeitauflösung im Bereich von Millisekunden sollten sich die Komponenten B und C beim Eintritt jedoch auflösen lassen. Leider steht der Mond zum Zeitpunkt der Bedeckung nur fünf Grad über dem Südwesthorizont, was eine solche Beobachtung schwierig macht.