James Webb Space Telescope: JWST löst Rätsel um das Zentrum der Supernova 1987A

Das Team um Barlow untersuchte mit Hilfe der Instrumente MIRI und NIRSpec des James-Webb-Teleskops die Supernova bei Infrarotwellenlängen. Die können die dichten Gas- und Staubschichten durchdringen, die der Stern gegen Ende seines Lebens ausgestoßen hat. Solche Beobachtungen sind erst mit dem JWST möglich geworden. Dabei entdeckten die Wissenschaftler Argon und Schwefel, denen Elektronen entrissen wurden und die daher ionisiert sind. Diese Elemente konzentrieren sich in der Nähe des Zentrums des Supernova-Überrests und benötigen viel Energie, um zum Leuchten angeregt zu werden.

Das Team führte mehrere Simulationen durch, um festzustellen, wie genau diese Energie erzeugt werden kann. Es kamen nur zwei Szenarios in Frage, die beide auf einen Neutronenstern hinweisen: Im ersten Fall sendet ein 100 Millionen Grad heißer Neutronenstern Ultraviolett- und Röntgenstrahlung aus, die Argon und Schwefel ionisieren kann. Im zweiten Fall rotiert ein Neutronenstern so schnell, dass er Teilchen aus der Umgebung fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, die dann mit Argon und Schwefel zusammenstoßen. Das zweite Szenario passt auch zu früheren Studien, in denen die Röntgenstrahlung von 1987A untersucht wurde und nach denen man einen schnell rotierenden Neutronenstern mit einem Teilchenwind als Ursache favorisiert.

© HUBBLE SPACE TELESCOPE WFPC-3/JAMES WEBB SPACE TELESCOPE NIRSPEC/J. LARSSON (https://www.eurekalert.org/multimedia/1015148) / (Ausschnitt) Supernova 1987A mit JWST und Hubble | Die Aufnahme ist eine Kombination aus Daten der Weltraumteleskope JWST und Hubble. Die von der Supernova 1987A ausgestoßenen Gas- und Staubschichten sind in Orange sichtbar. Das in der aktuellen Studie untersuchte Argon ist als kompakte blaue Quelle nah am Zentrum erkennbar.

Die Forscher und Forscherinnen haben das Glück, 1987A mit seinem ursprünglichen Stern vergleichen zu können, weil es frühere Aufnahmen von diesem gibt. Dadurch konnte der Ablauf einer Supernova zum ersten Mal im Detail verfolgt werden. Wenn sich in ein paar Jahren die Wolke aus ausgestoßenem Staub weiter ausdehnt und ausdünnt, lassen sich möglicherweise noch bessere Einblicke in das Zentrum von 1987A gewinnen. Dann könnte – so hoffen die Wissenschaftler – ein ganz junger Neutronenstern aus nächster Nähe erforscht werden.