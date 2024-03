Tierische Wasserpistole: Robbe schießt mit Wasser auf Adler

Wenn es um Fische geht, legen sich Robben offenbar auch mit ihren Beutekonkurrenten an. So geschehen auf der englischen Isle of Wight, wo eine Kegelrobbe mit einer ausgefallenen Strategie einen Seeadler vertreiben wollte: Auf den Vogel im Beuteflug spuckte die Robbe einen Wasserstrahl. Die Vogelbeobachterin Clare Jacobs fotografierte das außergewöhnliche Verhalten in Newtown Harbour, wie die University of Portsmouth Anfang März mitteilte.

Auf der Isle of Wight galten Seeadler seit ungefähr 1780 als ausgestorben. Doch 2019 wurden die Tiere wieder auf der Insel angesiedelt und sind seither häufig zu beobachten. Ebenso Kegelrobben, wie Jacobs gemeinsam mit ihrer Tochter Megan, die als Paläontologin an der University of Portsmouth forscht, in einem Bericht der Isle of Wight Natural History and Archaeological Society darlegt.

Das außergewöhnliche Aufeinandertreffen von Robbe und Adler fotografierte die Vogelbeobachterin im Januar 2022: Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Robbe im Wasser zunächst versuchte, den Adler mit Rufen zu vertreiben. Anschließend spuckte sie einen Wasserstrahl in Richtung des Vogels, der auf Beutesuche über die Wasseroberfläche segelte.