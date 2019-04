Geiz und Habgier: Mehr für mich, weniger für die anderen

Für die psychologische Forschung sind deswegen gerade solche Vorhaben spannend, die Gier nicht allein als Persönlichkeitsvariable untersuchen, sondern ihren Blick auch auf die Umstände richten, die gieriges Verhalten provozieren können. Sprich: In welchen Situationen neigen wir zu Geiz und Eigennutz, in welchen sind wir großherzig zum Teilen bereit?

Patrick Mussel und sein Team konnten zeigen, wie eine schnelle Intervention, etwa die Lektüre eines Artikels über eine besonders gierige Person, die gierige Seite eines Menschen förmlich »herauskitzeln« kann – oder, im gegenteiligen Fall, abfedern. Ein anderer spannender Ansatz stammt vom Harvard-Psychologen David Rand. Der untersuchte mit seiner Arbeitsgruppe, welchen Einfluss Zeitdruck auf unsere Freigebigkeit hat. Die Ergebnisse veröffentlichte er 2012 in der renommierten Fachzeitschrift »Nature«. Rand bediente sich eines klassischen spieltheoretischen Problems: Die fast 700 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung in einen kollektiven Topf zu überweisen. Dort würde das Geld dann verdoppelt und anschließend fair unter allen verteilt werden. Ein soziales Dilemma also, wie es sich auch in vielen alltäglichen Situationen wiederfindet: Machen alle mit, zahlt sich das letztlich für jeden Einzelnen aus. Aus individueller Sicht ist es dennoch profitabler, das eigene Guthaben einfach zu behalten.

Spontan sind wir spendabler

Ein Drittel der Probanden bekam die Auflage, binnen zehn Sekunden zu entscheiden, welchen Anteil ihres Salärs sie zu spenden bereit wären. Eine andere Gruppe sollte ihren Entschluss hingegen intensiv überdenken. Die übrigen verblieben als Kontrollgruppe ohne besondere Anweisung. Das Ergebnis überraschte: Unter Zeitdruck spendeten die Versuchspersonen etwa zwei Drittel ihres Geldes. Sollten sie hingegen lange über ihre Entscheidung reflektieren, wanderte im Schnitt nur gut die Hälfte des Geldes auf das Gemeinschaftskonto.

Längeres Nachdenken lockte also offenbar den Geiz aus den Probanden hervor, während sie sich spontan eher von ihrer großzügigen Seite zeigten. »Die kühle Logik des Eigennutzes ist verführerisch, doch unser erster Impuls ist es zu kooperieren«, fassen David Rand und seine Kollegen zusammen. Die Autoren erklären sich das Ergebnis damit, dass sich altruistisches Verhalten im Alltag oftmals auszahle – schließlich stehe da oft der eigene gute Ruf auf dem Spiel, Ego-Trips gelten im sozialen Miteinander meist als verpönt. Deswegen sei unsere intuitive Antwort eher prosozial. Der Gedanke an den persönlichen Vorteil verstärke sich hingegen mit dem intensiven Abwägen.

Spätestens im hohen Alter verkommt das stete Anhäufen von Gütern zu einem hohlen, sinnentleerten Akt: Was nützt all der Reichtum im Angesicht der eigenen Vergänglichkeit? Das letzte Hemd, meint ein altes Sprichwort, hat keine Taschen. Die Vermutung liegt also nahe, dass wir im Gedanken an den Tod alle Habsucht und Knauserigkeit fahren lassen. Diese Idee spiegelt sich auch in Charles Dickens' berühmter »Weihnachtsgeschichte« wider. Dort wird der verhärmte Geizkragen Ebenezer Scrooge nachts von drei Geistern besucht, die ihn mit seiner Sterblichkeit konfrontieren – und ihm so dabei helfen, zu einem milderen, freigebigeren Menschen zu werden. Doch zeigt sich dieser so genannte »Scrooge-Effekt« auch empirisch?

Der Gedanke an den Tod macht knauserig

Die österreichische Sozialpsychologin Eva Jonas untersuchte gemeinsam mit Kollegen aus den USA, wie sich der Gedanke an den eigenen Tod auf die Spendenbereitschaft ihrer Versuchspersonen auswirkte. Diese sollten zu Papier bringen, welche Gefühle die Vorstellung des eigenen Todes in ihnen auslöste. Der Job der Kontrollprobanden war ungleich profaner; sie sollten lediglich von ihren Emotionen bei Zahnschmerzen berichten. Im Anschluss ermunterte die Studienleiterin ihre Probanden, einen Teil der Aufwandsentschädigung (1,50 US-Dollar) für wohltätige Zwecke zu spenden. Das Resultat war ernüchternd: Befassten sich die Teilnehmer zuvor mit ihrem Tod, gaben sie im Schnitt weniger als 60 Cent. Diejenigen aus der Kontrollgruppe rückten hingegen mehr als das Doppelte heraus.

Das passt zu einer populären Theorie, laut der die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit in uns ein Gefühl von Angst auslöst, das wir verarbeiten, indem wir unsere eigenen kulturellen Normen hochhalten. In diesem Fall, schlussfolgert die Studienautorin, animiere der Gedanke an den Tod die Probanden wohl dazu, vermehrt Güter anzuhäufen.

Glücklicherweise konnte Eva Jonas in einer Folgestudie zeigen, wie leicht dieser Effekt abzuwandeln ist. Dazu pries sie im Vorfeld schlichtweg andere Normen als erstrebenswert an: Lasen die Probanden vor ihrer Schreibaufgabe einen Artikel über die britische Wohltäterin Florence Nightingale, hielten sie Werte wie Freigebigkeit und Großzügigkeit offenbar für weitaus anziehender als das Horten von Besitztümern. Der Gedanke an den eigenen Tod ließ sie dann plötzlich sogar tiefer in die Taschen greifen als die Kontrollprobanden mit der Schreibaufgabe über Zahnschmerzen. Welche kulturellen Werte wir für zentral erachten, ist nicht in Stein gemeißelt. Mitunter genügt also schon ein kleiner Stupser, um uns an die generöse Seite der menschlichen Natur zu erinnern.