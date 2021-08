Modellrechnung: Ungebremste FCKW-Produktion hätte zu »verbrannter Erde« geführt

Selbst wenn die Menschheit von heute auf morgen ihren Treibhausgasausstoß auf null reduzieren könnte, wäre die Durchschnittstemperatur durch die beiden Effekte der FCKW um rund 2,5 Grad Celsius gestiegen. In Kombination mit dem bereits jetzt schon erfolgten Temperaturanstieg um 1 Grad hätte die Menschheit am Ende dieses Jahrhunderts also mit 3,5 Grad zu kämpfen gehabt. Das liegt weit jenseits der Grenze von 1,5 Grad, die etwa die Autorinnen und Autoren des unlängst erschienenen 6. Sachstandsberichts des Weltklimarats für beherrschbar halten.

Wie das Team schreibt, zeige seine Analyse, dass der Erfolg des Montreal-Protokolls weit über den Schutz der Ozonschicht und der menschlichen Haut hinausgehe. Wären dem FCKW-Ausstoß keine verbindlichen Grenzen gesetzt worden, wäre eine »verbrannte Erde« die Folge gewesen.