Geophysik: Quantenmechanik erklärt Riesenwellen am Äquator

Meeresströmungen durch Quantenmechanik verstehen

Und hier beginnt die Geschichte zum zweiten Mal, mit der Entdeckung von topologischen Materialien. 1980 wollte der Physiker Klaus von Klitzing untersuchen, wie sich Elektronen in einem Magnetfeld verhalten, wenn sie so stark abgekühlt sind, dass ihre Quantennatur bemerkbar wird. Ihm war bereits klar, dass ein Magnetfeld die Teilchen von ihrer eigentlichen Bewegungsrichtung ablenkt, wodurch sie entlang eines Kreises rotieren. Aber von Klitzing wusste nicht, was passieren würde, wenn quantenmechanische Effekte am Werk sind.

Von Klitzing kühlte die Elektronen innerhalb eines Materials fast auf den absoluten Temperaturnullpunkt ab. Wie er vermutete, vollenden die Elektronen an der Kante eines Materials nur die Hälfte eines Kreises, bevor sie auf den Rand treffen. Sie wandern dann entlang dieser Kante, bewegen sich in eine einzige Richtung und erzeugen dabei einen Strom. Von Klitzing fand heraus, dass dieser bei sehr kalten Temperaturen – wenn die Quantennatur der Elektronen zum Vorschein tritt – erstaunlich robust ist. Er ist immun gegen Schwankungen des angelegten Magnetfelds, Verunreinigungen im Material und alle anderen Störungen im Experiment. Damit hatte der Physiker den so genannten Quanten-Hall-Effekt entdeckt.

© Merrill Sherman / Quanta Magazine; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Topologischer Isolator

In den folgenden Jahren erkannten Physiker, dass der beständige Kantenstrom auf ein inzwischen weithin anerkanntes Konzept hindeutet: ein topologisches Material. Die Topologie ist ein Teilbereich der Mathematik und beschreibt geometrische Formen anhand ihrer unveränderlichen Eigenschaften. Wenn ein Objekt auseinandergezogen oder zusammengequetscht (oder anderweitig verformt) wird, ohne dass es zerreißt, nennt man jene Eigenschaften, die dadurch gleich bleiben, »topologisch geschützt«. Wenn man zum Beispiel ein Möbiusband bastelt, indem man einen Papierstreifen einmal verdreht und die beiden Enden zusammenklebt, ändert sich die Anzahl der Verdrehungen nicht, egal wie man das Band verformt. Die einzige Möglichkeit, die Verdrehung zu variieren, besteht darin, das Möbiusband zu zerschneiden. Die Windungszahl des Streifens ist also eine topologisch geschützte Eigenschaft.

Diese topologischen Überlegungen lassen sich auch außerhalb der Geometrie anwenden. Als die Elektronen im Inneren von von Klitzings gekühltem Material im Magnetfeld herumwirbelten, bildeten ihre Wellenfunktionen eine Art Möbiusband. Die topologischen Verdrehungen im Inneren des Materials führen zu einem robusten Strom entlang der Kanten. Mit anderen Worten ist die Stabilität des Kantenstroms eine topologisch geschützte Eigenschaft, die durch die verdrehten Wellenfunktionen der Elektronen im Inneren erzeugt wird. Materialien wie von Klitzings gekühlte Proben werden inzwischen als topologische Isolatoren bezeichnet: Obwohl ihr Inneres isolierend ist, ermöglicht die Topologie einen Stromfluss am Rand des Materials.

»Das war die erste nicht-triviale Antwort auf die Frage, warum die Kelvinwellen überhaupt existieren« Joseph Biello, Mathematiker

Die Regelmäßigkeit in den äquatorialen Kelvinwellen brachten Marston und seine Kollegen auf den Gedanken, sie mit dem robusten Stromfluss entlang des Rands eines topologischen Isolators zu vergleichen. In einer 2017 bei »Science« erschienenen Arbeit erklären Marston und die Physiker Pierre Delplace und Venaille von der École Normale Supérieure in Lyon, dass die Corioliskraft Flüssigkeiten auf der Erde so beeinflusst wie das Magnetfeld von Klitzings Elektronen. In der planetengroßen Version eines topologischen Isolators entsprechen die äquatorialen Kelvinwellen dem Strom, der am Rand eines Quantenmaterials fließt. Die gewaltigen Wellen breiten sich am Äquator aus, weil er die Grenze zwischen zwei verschiedenen Isolatoren (den Hemisphären) bildet. Und sie fließen ostwärts, weil die Erdrotation auf der Nordhalbkugel Flüssigkeiten im Uhrzeigersinn verwirbelt, während sie sich auf der Südhalbkugel andersherum drehen.

»Das war die erste nicht-triviale Antwort auf die Frage, warum die Kelvinwellen überhaupt existieren«, sagt Biello. Das Trio habe das Phänomen anhand allgemeiner, grundlegender Prinzipien erklärt, anstatt einfach nur Begriffe in mathematische Gleichungen einzufügen. Venaille ist davon überzeugt, dass die topologische Beschreibung erklären könnte, warum die äquatorialen Kelvinwellen selbst angesichts von Turbulenzen und Chaos, wie dem unbeständigen Wetter, bestehen bleiben. Sie widerstehen Störungen, erklärt er, so wie der Randstrom eines topologischen Isolators.