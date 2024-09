Vogelzug: Amurfalken betreiben Binge Eating

Jeden Herbst rasten eine Million Amurfalken (Falco amurensis) in Nagaland im nordöstlichen Indien: Sie machen dort Zwischenstopp auf ihrem langen Weg von ihren Brutgebieten in Sibirien zum südafrikanischen Winterquartier, wobei sie 3500 Kilometer über das Arabische Meer fliegen: die längste Reise eines Greifvogels über offenes Wasser. Um genügend Energie für diese epische Reise zu tanken, fressen sie in kürzester Zeit enorme Insektenmengen auf ihrem Zwischenstopp. Um welche Mengen es sich dabei handelt, hat ein Team um Amarjeet Kaur vom Wildlife Institute of India in Dehradun berechnet: Sie sind enorm.

Kaur und Co untersuchten dazu die Ausscheidungen der Vögel, um die Art und Menge der Beute zu ermitteln. Amurfalken jagen fast ausschließlich Insekten, was sich im Gewölle entsprechend wiederfand. Dabei dominierte eine Familie besonders: Termiten. Über den dreijährigen Untersuchungszeitraum zwischen 2017 und 2019 hinweg machten sie 87 Prozent der Überreste aus, der Rest entfiel auf andere Insekten wie Wanzen, Heuschrecken, Käfer und Hautflügler wie Wespen und Bienen. Zugleich beobachteten die Biologen, wie Amurfalken schwärmende Termiten jagten.

Im Oktober und November verbringen die Greifvögel etwa zwei Wochen in der Region zu der Zeit, in der auch die Termiten ausfliegen. Hochgerechnet auf die Zahl der Falken und im Verhältnis zum Anteil an Termitenresten im Gewölle schätzen die Forscher, dass sie ein bis zwei Milliarden der Insekten während der Rast fressen. Das entspricht 67 bis 134 Tonnen allein an diesen Sechsbeinern.