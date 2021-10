Besser Vorsorgen: Was passiert bei der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung?

Wer bezahlt Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen? Ob Baby oder Greis – ein Leben lang übernehmen die Krankenkassen die Kosten für zahlreiche Früherkennungs- und Vorsorgechecks. Das bedeutet, die Untersuchungen sind für Patienten kostenlos. Einen Überblick, wer wann Anspruch auf welche Untersuchung hat, hat der Gemeinsame Bundesausschuss zusammengestellt. Untersuchungen, die Patienten selbst bezahlen müssen, heißen Individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL. Zu den beliebtesten zählen zum Beispiel die Messung des Augeninnendrucks, eine Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke oder ein großes Blutbild. Der IGeL Monitor vom »Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen« hat sich zum Ziel gesetzt, die verschiedenen IGeL wissenschaftlich zu bewerten, damit Patienten sich gut informiert für oder gegen eine bestimmte Untersuchung entscheiden können.

Gibt es Nachteile?

Die Untersuchung beim Frauenarzt ist weder schmerzhaft noch mit Risiken verbunden. Manchen Patientinnen sind die Abstriche etwas unangenehm. Selten kommt es danach zu leichten und harmlosen Blutungen.

Viele Gynäkologinnen und Gynäkologen sehen die seit Anfang 2020 geltenden Änderungen des Screenings auf Gebärmutterhalskrebs kritisch: Ab 35 Jahren sollen Frauen nur noch alle drei +Jahre einen Pap-Abstrich erhalten, dafür werden sie zusätzlich auf HPV getestet. Die Mediziner kritisieren zum einen, dass Frauen durch einen positiven HPV-Test oft unnötig beunruhigt werden. Zum anderen besteht ein gewisses Risiko, dass andere Krebsarten übersehen werden, die bei einer jährlichen Untersuchung vielleicht als Nebenbefund aufgefallen wären.

Wie geht es weiter?

Ist alles in Ordnung, steht für die Patientinnen erst im folgenden Jahr der nächste Vorsorgetermin beim Frauenarzt an. Bei Auffälligkeiten wie einem Knoten in der Brust sind weitere Untersuchungen notwendig, bei denen das Gewebe genauer begutachtet wird. Ist der HPV-Test positiv, untersucht der Arzt den Gebärmutterhals bei einem erneuten Termin per Mikroskop und Kamera auf Schleimhautveränderungen. Die Untersuchung heißt »Scheidenspiegelung« oder »Kolposkopie«. Bei auffälligem Pap-Abstrich entnimmt der Arzt einen neuen Abstrich und lässt diesen im Labor mit einem speziellen Verfahren, der Dünnschichtzytologie, noch einmal genauer begutachten.