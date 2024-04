H5N1: Vogelgrippe springt von Kuh auf Mensch über

Dass Menschen sich mit dieser spezifischen Viruslinie anstecken, ist extrem selten, insbesondere angesichts der starken Verbreitung. Bisher sind bei Menschen mindestens 13 Infektionen mit 2.3.4.4b bekannt, drei Menschen starben. Das Risiko größerer Ausbrüche oder gar einer Pandemie gilt als sehr gering, auch weil bisher keine Übertragung von Mensch zu Mensch bekannt ist. Allerdings deuten die Ergebnisse einer Studie auf Geflügelmärkten in Ägypten darauf hin, dass es weit mehr Infektionen bei Menschen geben könnte, als bekannt ist. Dort hatten doppelt so viele Menschen Antikörper gegen 2.3.4.4b wie gegen frühere Varianten von H5N1, was darauf hindeutet, dass das Virus für Säugetiere ansteckender ist.

Die Gefahr durch H5N1 gilt weiter als gering

Auch dass das Virus jetzt in domestizierten Tieren auftaucht, könnte eine größere Gefahr für Menschen signalisieren. In landwirtschaftlichen Betrieben haben potenziell mehr Menschen Kontakt zu infizierten Tieren, als es bei erkrankten Wildvögeln der Fall ist. Und während bei Vogelgrippe-Ausbrüchen in Geflügelbetrieben der gesamte Bestand getötet und vernichtet werden muss, ist das bei Rindern nicht vorgeschrieben. Dabei können auch hier bei der Reinigung von Anlagen ansteckende Aerosole entstehen, ebenso wie beim Schlachten und Verarbeiten infizierter Tiere.

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass das Virus in die menschliche Nahrungskette gelangt. Bei kontaminierter Milch ist das sehr unwahrscheinlich, weil Pasteurisieren das Virus zerstört. Bisher ist jedoch nicht bekannt, ob und in welchem Ausmaß Mastrinder ebenfalls mit H5N1 infiziert sind. Während sich bei Milchkühen die Infektion an der Qualität der Milch zeigt, könnten die Symptome in Mastbetrieben zu subtil sein, um entdeckt zu werden.