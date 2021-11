Impfung gegen Covid-19: Was für und gegen die Kinderimpfung spricht

Wenn man die bisherigen Studiendaten anschaut – wenig. In der Phase-III-Studie wurden keine schweren Nebenwirkungen beobachtet . Nachteil: Nur 1517 Kinder hatten den Impfstoff bekommen, keine genügend große Zahl, um seltene Impfnebenwirkungen feststellen zu können. So tritt die gefürchtete Nebenwirkung Herzmuskelentzündung, die bei jungen Männer nach mRNA-Impfung beobachtet wurde, nur bei einem von 16 000 auf.

Allerdings wurden in den USA mittlerweile schon drei Millionen Fünf- bis Elfjährige geimpft und dabei keine Herzmuskelentzündung beobachtet. »Tendenziell tritt die Herzmuskelentzündung bei jüngeren Kindern mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf«, sagt Jörg Dötsch. »Aber wir wissen es für die Fünf- bis Elfjährigen noch nicht, und Sicherheit geht vor, wenn wir von einer allgemeinen Impfempfehlung sprechen.« Sicher ist allerdings auch: Die Herzmuskelentzündung kommt in der Gruppe, in der sie auftritt (also bei den jungen Männern) etwa sechsmal häufiger nach der Infektion als nach der Impfung vor.

Plausibel ist auch, dass all die erschreckenden Krankheitsbilder – wie etwa neurologische Schäden – die mit Covid-19 in Zusammenhang gebracht werden, durch die Impfung unwahrscheinlicher werden. »Diese Verläufe sind nur denkbar, wenn das Immunsystem das Virus nicht schon im Rachenraum kontrolliert und abfangen kann«, sagt Christian Münz, Professor für virale Immunbiologie an der Uni Zürich. Und eben diese Kontrolle erleichtern die Impfungen.

Für die Kinderärzte ist aber etwas anderes entscheidend. »Die Kinder haben am meisten gelitten in der Pandemie und am wenigsten dazu beigetragen«, sagt Jörg Dötsch. »Die Kinderärzte können mit der EMA-Zulassung impfen, um Kindern die soziale Teilhabe zu sichern.« Sein Kollege Tim Niehues sagt es so: »Für eine generelle Empfehlung zur Impfung der Fünf- bis Elfjährigen sollten wir auf die STIKO warten – aber ich kann verstehen, wenn Kinder nicht mehr in Quarantäne wollen. Dann können sie in Einzelfällen eben auch aus pragmatischen Gründen geimpft werden.«