Interview: »Was ist eigentlich Extremwetter, Herr Sippel?«

Ja, und zwar mehrere Tage vorher und sehr akkurat. Die physikalischen Prozesse hinter dieser Wetterkonstellation wurden also verstanden. Zum Glück. Denn so konnten Städte wie Seattle oder Vancouver rechtzeitig klimatisierte Turnhallen für Menschen bereitstellen.

Selbst wenn es im Fall der kanadischen Rekordhitze oder auch beim Ahrtal-Hochwasser funktioniert hat – wo stößt die klassische Wettervorhersage derzeit an ihre Grenzen?

Der meteorologische Vorhersagehorizont ist meist auf eine Woche beschränkt. Mit der Steigerung der Computerrechenleistung stieg das in den letzten Jahren minimal an, doch das geht nicht beliebig weiter. Die atmosphärischen Prozesse sind unwahrscheinlich komplex und chaotisch. Eine minimale Unsicherheit in den Anfangsbedingungen, sei es ein Messfehler, eine Ungenauigkeit beim Runden oder schlicht eine Ungewissheit, führt in der Wettermodellierung nach einer Woche oder spätestens zehn Tagen zu extrem unterschiedlichen Vorhersagen. Das grundlegende Klima ist zwar gleich, nicht aber das konkrete Wetter. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Statistik – Zahlenspiele mit Mehrwert

Kann maschinelles Lernen diese Unsicherheiten beseitigen?

Die Modellierungen mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden immer besser, allerdings sind sie aktuell noch nicht viel besser als klassische physikalische Wettermodelle. Ich denke nicht, dass es in absehbarer Zeit eine Revolution geben wird. Dafür ist die physikalische Wettervorhersage einfach ziemlich gut.

Wie und bis zu welchem Punkt können wir uns als Gesellschaft auf Extremwetterereignisse vorbereiten beziehungsweise daran anpassen?

Aus meiner Sicht ist es wichtig, sehr breit für verschiedene extreme Wetterereignisse zu planen. Paris demonstriert mit Planspielen, was passieren würde, wenn die Stadt in einer – hypothetischen – Hitzewelle in den 2030er Jahren 50 Grad Celsius erreichen würde. Dies ist sicher sehr sinnvoll, obwohl der bisherige Temperaturrekord in Paris aktuell bei etwas mehr als 42 Grad Celsius liegt. Das Entscheidende ist allerdings: Neue Studien zeigen, dass es physikalisch möglich ist, dass dieser Rekord deutlich überboten würde – daher ist es sinnvoll, auch für solche noch nie da gewesenen Ereignisse zu planen. Ähnliches gilt selbstverständlich für Extremniederschläge.

Welche Forschung und Entwicklung sind im Bereich der Meteorologie und Klimawissenschaft im Gang, um uns besser vorzubereiten?

Da gibt es einiges. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten an der Frage, wie sich Statistik, maschinelles Lernen und klimaphysikalische Ansätze besser kombinieren lassen, um Vorhersagen von Wetter- und Klimaextremen zu verbessern. Ein paar neue EU-Projekte nehmen sogar einen noch größeren Zeithorizont ins Visier und wollen herausfinden, was wir über die nächsten Jahre hinweg erwarten können.

Wie sieht die Zukunft in Bezug auf Extremwetter aus?

Es wird weiter sehr viel geforscht. Ein zentraler Aspekt dabei ist der Zusammenhang zwischen meteorologischen Extremereignissen und Ökosystemen, Biodiversität sowie zahlreichen Aspekten unserer Gesellschaft, etwa Infrastruktur, Energie- und Gesundheitsversorgung. In einem aktuellen EU-Projekt namens XAIDA entwickeln Kollegen und Kolleginnen und ich außerdem Methoden, die eine Abschätzung so genannter Worst-Case-Szenarien ermöglichen: Wir möchten herausfinden, welches die extremsten meteorologischen Ereignisse sind, die in einer Region vorkommen könnten, und was deren Ursachen sind.