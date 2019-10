Ernährung: Macht Milch krank - oder munter?

Galt Milch nicht einmal als so »wertvoll wie ein kleines Steak«, als Knochenstärkungsmittel, als naturreines Produkt von Almkühen? Oder zumindest als ein nicht wegzudenkendes Grundnahrungsmittel, dem Europäer über 7000 Jahre vertraut haben? Ja, doch das ist Vergangenheit. Milch hat heute in manchen Kreisen den Nimbus eines weißen Giftes. Milch soll zu Übergewicht, Diabetes und Übersäuerung führen, obendrein Krebs, neurodegenerative Leiden, Herzkrankheiten und Allergien befördern. Sogar Nierensteine, Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen und Akne sollen auf das Konto von Milchvöllerei gehen.

Selbst Hausärzte raten mittlerweile bei ständigen Erkältungen, doch mal Milch wegen ihrer »verschleimenden« Wirkung wegzulassen. Andere fürchten den Milchzucker (Laktose), der ihnen Bauchgrimmen bereitet, und greifen darum lieber zu laktosefreier Milch oder gleich zu Milchersatzprodukten. Betrachtet man allerdings die wissenschaftlichen Fakten, bleibt nicht mehr viel vom schlechten Image. Das frühere, das gute Image war hingegen auch maßlos übertrieben.

Gefahr durch Keime in Milch Womöglich gesundheitsgefährdende Frischmilch sorgte im Herbst 2019 für Besorgnis: Viele Supermärkte mussten mit Aeromonas-hydrophila-Bakterien verunreinigte Milch aus dem Handel nehmen und die Öffentlichkeit vor dem Verzehr warnen. Betroffen war ausschließlich frische Milch mit 1,5 Prozent Fettgehalt in Ein-Liter-Verpackungen aus einer bestimmten Herstellungscharge (Identitätskennzeichen DE NW 508 EG, haltbar bis zum 20.10.2019 oder davor). Die Milch vom Hersteller Deutsches Milchkontor (DMK) war unter verschiedenen Markennamen in den Handel gekommen (Aro, Milsani, Milfina, Gut & Günstig, Gutes Land, K-Classic, Milbona, Tip, Hofgut, Ja!, siehe Liste). Als Ursache der Verunreinigung ist eine defekte Dichtung ausgemacht worden, die bei Routinekontrollen entdeckt wurde: Dadurch konnten Keime in eine Produktionsanlage in Nordrhein-Westfalen gelangen. Die Verbraucher wurden anschließend in einer groß angelegten Rückrufaktion vor dem Verzehr der betroffenen Milch gewarnt. Aeromonas-Keime können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall verursachen und gerade bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem zu Entzündungen von Haut, Weichteilen, Knochen oder Knochenmark führen. Eine Blutvergiftung ist selten, aber möglich, wenn die Infektion nicht behandelt wird. Aeromonas-Keime leben in der Umwelt in Süß- und Brackwasser und können, unhygienische Umstände vorausgesetzt, in Fisch-, Fleisch- oder Milchprodukte und frisches Gemüse gelangen und dort überdauern, wenn die Speisen nicht gekocht werden. Insgesamt gingen auf das Konto der Bakterien allerdings bisher nur wenige dokumentierte Krankheitsfälle.

Zwar ist sicher, dass Milch einige wertvolle Inhaltsstoffe liefert, etwa Eiweiß, Kalzium, Vitamin B2 und B12 sowie Magnesium, Zink und Jod. Und darum profitieren etwa Kinder durchaus von Milch. Sie sorgt für starke Knochen und Zähne. »Aber Milchgenuss im Erwachsenenalter schützt nicht vor Osteoporose und Knochenbrüchen, wie man lange dachte«, sagt Walter Willett, Ernährungswissenschaftler an der Harvard University. Eine Metaanalyse hat dies kürzlich nochmals bestätigt. Grund für diese Annahme war, dass Milch ein hervorragender Kalziumlieferant ist, und Kalzium braucht der Knochen für seine Festigkeit. Mittlerweile weiß man jedoch, dass das Osteoporoserisiko von vielen anderen Faktoren beeinflusst wird. Vitamin D fördert beispielsweise den Einbau von Kalzium in den Knochen, und auch Bewegung in jungen Jahren schützt vor Osteoporose.

Dass Milch der Gesundheit schadet, ist aber auch nicht richtig, wie eine Analyse des Max Rubner-Instituts (MRI) aus dem Jahr 2014 zeigt, die 2018 überarbeitet wurde. Das Krebsrisiko wird etwa mit dem Konsum von zwei bis drei Milchportionen pro Tag, wie sie die meisten Fachgesellschaften empfehlen, nicht erhöht. »Es gibt lediglich Hinweise, dass mehr als ein Liter Milch pro Tag das Risiko für Prostatakrebs erhöht«, sagt Bernhard Watzl, Ernährungswissenschaftler am MRI. »Als Getränk ist Milch also eher nicht zu empfehlen.« Im Schnitt liegen die Deutschen aber sowieso unterhalb der empfohlenen Aufnahmemengen. Ein normaler Milchkonsum scheint sogar in geringem Maß gegen Magen-, Darm- und Brustkrebs wirksam zu sein. Allerdings ließ sich die Gefahr für das Brustgewebe nur durch den Konsum fermentierter Milchprodukte wie Jogurt abmildern.