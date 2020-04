Triage-System: »Wer das Beatmungsgerät am meisten braucht, bekommt es«

Ja, zum Beispiel in Frankreich. Da sind ein paar verwerfliche Dinge eingetreten. Da bekommt jemand, der 80 Jahre alt ist und in einem Pflegeheim liegt, keine Geräte mehr, sondern Opiate und Schlafmittel. Das ist vorsätzliche Tötung. Das sind Zustände, die weder mit der aktuellen Situation noch mit Ethik in irgendeiner Form vereinbar sind. In den vergangenen vier bis fünf Tagen haben unter anderem Österreich, Schweiz, die USA und England den Entzug laufender Beatmung ins Spiel gebracht, um unter dem Strich mehr Leben zu retten. Das ist jedoch in keiner Form mit den ethischen Grundsätzen der Triage zu vereinbaren und wird in Deutschland so auch nicht empfohlen.

In den Empfehlungen der Fachgesellschaften steht: »Die Priorisierung von Patienten sollte sich am Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht orientieren, was nicht eine Entscheidung im Sinne der »best choice« bedeutet, sondern vielmehr den Verzicht auf Behandlung derer, bei denen keine oder nur eine sehr geringe Erfolgsaussicht besteht.« Wie bewerten Sie diese Empfehlung?

Dem stimme ich zu. Dies bedingt allerdings gerade nicht, dass ich bei einem Patienten, der schon anbehandelt wurde, einfach aufhöre; zumindest nicht zu Beginn. Wenn Sie einige Wochen anbehandelt wurden, aber mit allen Therapien der Zustand immer schlechter wird, so wie im Falle eines Hirntods, ließe sich zwar noch weitermachen, der Arzt kann aber auch kurzfristig alles abstellen. Dann stimmt die Aussage. Diese Position vertrete ich auch als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin.

Was, wenn ein Patient beatmet wird und keine Überlebenschancen mehr hat?

Dann mache ich als Arzt das, was ich sonst auch mache. Wenn es keine Patientenverfügung gibt, sage ich den Angehörigen, dass es nach medizinischen Kriterien keine Hoffnung mehr gibt, das Leben des Menschen zu retten. Die Geräte werden dann in absehbarer Zeit oder auf Wunsch der Angehörigen sofort abgestellt. Das ist dann keine Triage, sondern Klinikalltag. Wer dagegen ein Beatmungsgerät abstellt, während es noch Hoffnung für den Patienten gibt, macht sich strafbar.

In einem aktuellen Artikel im »New England Journal of Medicine« wird von Triage-Komitees gesprochen, die Ärzten die schweren Entscheidungen abnehmen sollen. Was halten Sie davon?

Ärzte können selbst in der Triage entscheiden. Es gibt keinerlei juristische Voraussetzung dafür, dass sich irgendwelche Leute zusammensetzen und die Triage-Entscheidungen einfach übernehmen. Das gilt auch für Komitees von Ärzten. Abgesehen davon empfehlen die Fachgesellschaften Ärzten eh, schwere Entscheidungen nicht allein zu treffen. Stattdessen sollten alle Ärzte zu Rate gezogen werden, die an der Behandlung eines Patienten unmittelbar beteiligt sind.

Was halten Sie derzeit für die größte Herausforderung auf den Intensivstationen?

Aktuell fehlen zirka 15 000 Schwestern und Pfleger. Das sind jedoch die, die das System aufrechterhalten. Zudem werden die arbeitenden Krankenpfleger und Schwestern an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit kommen. Sollten die Krankenhäuser wider Erwarten komplett ausgelastet sein, kann es an Pflegepersonal mangeln, das die Geräte bedient und die Patienten versorgt. Deshalb hat zum Beispiel Agaplesion, ein Unternehmen mit 22 Krankenhäusern, das ich berate, damit begonnen, ein Kompendium für normales Pflegepersonal zu erstellen, für die Bedienung von Beatmungsgeräten und die Intensivversorgung von Patienten.

Wenn es hart auf hart kommt und Personal- und Materialressourcen zur Neige gehen, könnte der Bundestag dann neue Triage-Regeln als Gesetz erlassen?

Ich muss dem Gesetzgeber dringend davon abraten, per Gesetz oder Verordnung etwas an der Triage zu ändern. Dann würde das Grundrecht auf Leben nicht mehr existieren. All das, was wir uns nach dieser schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus erworben haben, wäre verloren. Dann hätten wir keine Triage mehr, sondern verordnete Selektion.