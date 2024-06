Glückliche Paare: Auf die Kombination der Bindungsstile kommt es an

Ein Partner kann die Schwächen des anderen ausgleichen

Wie die Forscher vermutet hatten, waren Paare, bei denen beide einen sicheren Bindungsstil aufwiesen, zu Beginn der Ehe am zufriedensten und ließen sich seltener scheiden. Eine unsichere Bindung beider stand hingegen mit einer größeren Unzufriedenheit und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine Scheidung in Verbindung. Wiesen die Partner hingegen unterschiedliche Bindungsstile auf, beeinflusste das die Beziehung je nach Kombination ganz unterschiedlich. So war es beispielsweise für die Zufriedenheit von Paaren, bei denen einer eine niedrige Bindungsangst aufwies, egal, wie stark die Bindungsvermeidung des anderen ausgeprägt war. Derselbe schützende Effekt zeigte sich bei Paaren, bei denen eine Person eine hohe Bindungsangst und der andere eine niedrige Bindungsvermeidung aufwies. Das spricht für die Annahme, dass ein sicher gebundener Partner die Schwierigkeiten des anderen zumindest teilweise abfedern kann. »Insbesondere bei Personen mit hoher Bindungsunsicherheit trug ein sicher gebundener Partner dazu bei, dass beide zumindest bis zu einem gewissen Grad vor negativen Folgen geschützt waren«, sagt Studienautorin Sierra Peters. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Abenteuer Familie

»Bindungsunsicherheit steht mit einer geringeren Zufriedenheit mit der Beziehung und einer höheren Scheidungswahrscheinlichkeit in Verbindung«, erklärt die Psychologin. »Dennoch zeigt unsere Forschung, dass die Kombination der Bindungsunsicherheiten beider Partner ausschlaggebend dafür ist, inwieweit sich diese negativen Auswirkungen in einer bestimmten Beziehung manifestieren.« Der eigene Bindungsstil wirke sich damit per se weder positiv noch negativ auf das Funktionieren einer Beziehung aus, sondern sei vielmehr abhängig vom Kontext.

Darüber hinaus sprechen neuere Arbeiten dafür, dass der in der Kindheit erlernte Bindungsstil zwar im Lauf des Lebens recht stabil ist, aber nicht unveränderlich. Es ist also immer möglich, an der eigenen Beziehungsfähigkeit zu arbeiten.