Brauereien: Was den Geschmack von Bier bestimmt

Neben Malz, Hopfen und Hefe hat jedes Bier eine Geschmacksquelle, an die man oft nicht denkt, die die traditionellen Bierstile aber stark geprägt hat: das lokale Wasser. Ein klassisches Beispiel für den Einfluss von Wasser auf den Bierstil ist die englische Stadt Burton-upon-Trent. Zur Kolonialzeit war Burton die Brauhauptstadt in Großbritannien. Vor allem, weil das Bier von dort so lange genießbar blieb. Der Grund dafür wurde erst später klar: Das Wasser um Burton ist stark sulfathaltig. Hefe bildet aus Sulfat bei der Gärung Sulfit. Das wiederum hält Bakterien in Schach und verleiht dem Indian Pale Ale (IPA) aus Burton seine lange Haltbarkeit, so dass es in den Kolonien viel und gern getrunken wurde.

In Deutschland und Umgebung hat in erster Linie die Wasserhärte die lokalen Bierstile geprägt. Denn hartes Wasser (also solches mit viel Natrium und Kalzium) erzeugt zusammen mit den Hopfenbitterstoffen einen kratzigen, bitteren Nachgeschmack. Recht hart ist das Wasser zum Beispiel in München. Doch der starke Malzkörper des Münchner Dunkel aus Münchner Malz verdeckt den harten bitteren Geschmack gut und hatte deshalb traditionell viel Erfolg.

Im Norden ist das Bier bitter

Das Wasser in Pilsen in Tschechien dagegen ist besonders weich. Deshalb schmeckt Bier aus Pilsener Wasser auch bei höheren Hopfenanteilen noch weich. Pilsener ist deswegen hopfenbetonter, hat also mehr Bittere. Grob könne man sagen: Je weiter man in Deutschland nach Süden kommt, desto härter wird das Wasser und desto weniger Bittere hat das traditionelle Bier. Norddeutsches Pils wie Jever ist sehr herb. Auch Altbier aus Dortmund hat wegen des weichen Wassers noch etwas stärkere Bittere. Im Ruhrpott sind dann Biere wie Warsteiner, Veltins oder Krombacher schon etwas milder. Und in Bayern spielt Pilsener traditionell eine untergeordnete Rolle. Dort trinkt man Helles oder Hefeweizen, die beide vergleichsweise schwach gehopft sind.

Egal welches der 7900 Biere, die laut der Website biermap24.de allein in Deutschland gebraut werden, man am liebsten genießt; immer erzeugen mindestens 600 Geschmacksstoffe das Geschmacksprofil. Bei jedem Schluck binden Malzaromen, Hopfenaromakomponenten, Gärungsnebenprodukte, Maillardprodukte, Hefearomen an die Rezeptoren für Süße, Bittere, Säure, Salz und Umami auf der Zunge und gelangen mit dem verdampfenden Alkohol an die Geruchsrezeptoren auf den Nasenschleimhäuten. Wie ein Bier schmeckt, hängt also von der Kombinatorik der Rezeptoraktivität ab.

Es ist schwierig ein gutes Pils oder Helles zu brauen, weil es wenig maskierende Effekte hat

Es ist schwierig, ein gutes Pils oder Helles zu brauen, weil es wenig maskierende Effekte hat. Das Bier ist schlank und dünn, malzig in der Nase, hat aber wenig Körper. Bei einem Stout dagegen muss man sich über die Geschmacksstabilität keine Sorgen machen, weil die Röstaromen alles überdecken. Das kann man gut am Fehlaroma N2-Nonenal merken, ein Stoff der im Nanogrammbereich vorkommt und einen Geruch nach nasser Pappe hergibt. Bei Pils- und Lagerbieren, die sich der Mindesthaltbarkeit nähern, riecht man das sofort. Bei Stout, Pale Ale oder IPA, entsteht N2-Nonenal zwar auch, aber die Geschmacksschwelle liegt bei diesen Bieren manchmal um eine Größenordnung höher, weil die anderen Aromakomponenten den Eindruck überlagern.

Bei der Interpretation des Biergeschmacks bezieht das Gehirn aber noch weit mehr als Geschmack und Geruch ein. So berichtete eine Studie im »Journal Frontiers in Psychology« im Jahr 2016, dass Probanden den Geschmack eines Biers als angenehmer bewerteten, wenn die Verkostung mit Hintergrundmusik durchgeführt wurde statt in Stille. Jene Probanden, die die Band erkannten, mochten das Bier sogar am liebsten. Eine andere Studie im »Journal Food Quality & Preference« zeigte im Jahr 2017, dass sogar die Form des Bierglases den Biergeschmack beeinflusst. War das Glas kurviger, beurteilten 53 australische Probanden das gleiche Bier als fruchtiger.

Letztlich kommt es beim Biertrinken also nicht nur darauf an, welches Geschmacksprofil der Brauer aus den vier Rohstoffen gezaubert hat, sondern auch, was man als Biertrinker daraus macht. In diesem Sinn: Prost!