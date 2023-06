Wiedereinführung: Die Rückkehr des Fischadlers

Erschwerend kommt hinzu, dass die Vögel für den Nestbau normalerweise gern in der Nähe ihres Geburtsorts bleiben, was heißt, ohne alte Nester keine neuen Nester. In Baden-Württemberg kam den Ornithologen die Nähe zum Elsass zu Hilfe, das vom Badischen nur durch den Rhein getrennt ist – für Fischadler keine Entfernung. Damit waren das Elsass und Baden insgesamt ein potenzielles Brutgebiet.

© NABU BW aR (genauer Quellennachweis erfragt) (Ausschnitt) Fischadlerpaar mit drei Eiern

»Nachdem es auf französischer Seite die ersten Brutnachweise gab, war das der Anlass für uns, den Vögeln auf der deutschen Seite Kunstnester als Lockangebot zu präsentieren«, erklärt Schmidt-Rothmund, der diese Methode schon erfolgreich in anderen Bundesländern praktiziert hat. Nisthilfen haben sich im Fall der Fischadler bewährt, um die Vögel zu unterstützen, sei es nun auf den Bäumen oder auf Strommasten, die mangels geeigneter Bäume gern als alternative Brutplätze angenommen werden. Es gibt dafür bundesweit sogar Kooperationen der Naturschützer mit verschiedenen Stromversorgungsunternehmen.

Im Südwesten hat Schmidt-Rothmund mehr als 30 Plattformen auf hohen Bäumen installiert, Nistmaterial hochgeschafft und die Standorte regelmäßig besucht. Unterstützt wurde er dabei durch ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, vogelbegeisterten Spenderinnen und Spendern sowie durch die Bereitschaft von Forst Baden-Württemberg, Gemeinden und Privatwaldbesitzenden, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen. Im Zuge eines Interreg-Projekts gemeinsam mit der französischen Partnerorganisation Liga für Vogelschutz (LPO) am Oberrhein kamen zehn Nisthilfen beidseits des Rheins zwischen Basel und Karlsruhe hinzu; drei davon im Landkreis Rastatt, eine davon wurde von der Artenschutzstiftung des Karlsruher Zoos gestiftet. Die schweizerische Stiftung Pro Pandion hatte den größten finanziellen Anteil getragen.

Das wagenradgroße Kunstnest wird am Boden vorbereitet und dann von Schmidt-Rothmund und den Helfern »portionsweise« in die Spitze geeigneter Brutbäume geschafft und dort montiert und ausgepolstert. Man muss schwindelfrei sein und kräftige Arme zum Hochziehen des Nests haben, das im Durchmesser rund 1,2 Meter misst. Und natürlich braucht man das nötige Quäntchen Glück, damit beim Befestigen des Kunstnests und der benachbarten Webcam alles klappt und im Anschluss die Fischadler die Nester auch als geeignet einstufen.

Die ersten Fischadler aus Baden-Württemberg

Der Aufwand hat sich nun gelohnt. »Also das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Situation, geradezu erhebend, die kleinen Adler in der Hand zu haben, Auge in Auge mit dem Nachwuchs und der Perspektive für die Zukunft«, freut sich Daniel Schmidt-Rothmund. Es war ein großer Aufwand für zwei kleine Vögel, aber auch ein großer Moment für das Fischadler-Programm: Baumkletterer Georg Bürk begab sich am 23. Juni 2023 in die schwindelnde Höhe, um die Jungvögel kurzfristig für die Beringung auf den Boden zu holen. Dabei fallen die knapp fünf Wochen alten Adler in eine natürliche Schreckstarre, während die Elterntiere über dem Horstbaum kreisen, das Procedere sehr aufmerksam beobachten und dabei aufgeregte Warnrufe ausstoßen. »Diese charakteristischen Rufe haben eine beruhigende Wirkung auf den Nachwuchs«, erklärt Schmidt-Rothmund.

© Martin Klatt (Ausschnitt) Daniel Schmidt-Rothmund mit Jungadler Balbü

Beide Vögel erfreuen sich bester Gesundheit, sie wurden gemessen, gewogen und anschließend beringt: Balbü, ein Weibchen mit 1458 Gramm und Kju, ein Männchen, das 1178 Gramm wiegt. »Balbü haben wir in Anlehnung an das Französische gewählt, dort heißt der Fischadler Balbuzard pêcheur und Kju ist lautmalerisch in Anlehnung an die Rufe der jungen Fischadler«, so Schmidt-Rothmund. Beide Vögel tragen nun an jedem Lauf einen Ring.