Zugunglück in Ohio: Wie giftig ist Vinylchlorid?

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Was entsteht beim Verbrennen von Vinylchlorid?

Vinylchlorid verbrennt zu Chlorwasserstoff (HCl), CO 2 und Wasser. Bei unvollständiger Verbrennung können sich aber auch Spuren von Phosgen bilden, einem hochgiftigen Gas. Phosgen reagiert an der Luft zu HCl und CO 2 . Die EPA überwacht die Luft in der Umgebung seit dem Unfall. Die Untersuchung auf Phosgen und Chlorwasserstoff (HCl) hat sie am 13. Februar eingestellt, beide Gase wurden nach Angaben der EPA nicht detektiert.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ist das Verbrennen der Chemikalien in solch einem Fall gängig?

Im Prinzip gibt es bei solch einem Unfall nur zwei Möglichkeiten, wie zwei Experten unabhängig voneinander gegenüber spektrum.de erklärten: Entweder birgt man den Stoff oder verbrennt ihn. Daher mag die Vorgehensweise vielleicht auf den ersten Blick brachial erscheinen, abwegig ist sie nicht.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sind Langzeitwirkungen zu erwarten?

Menschen, die dem Stoff über Monate oder Jahre ausgesetzt sind, können die »Vinylchlorid-Krankheit« entwickeln. Sie zeigt sich in Leberschäden, Milzvergrößerung, Hautveränderungen sowie Veränderungen an Knochen und Gefäßen bis zu Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems.

In der Vergangenheit waren hier vor allem Menschen aus der PVC-Industrie betroffen, die den Stoff verarbeiteten. Seit das Problem in den 1970er Jahren erkannt wurde, arbeitet man nur noch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit der Chemikalie, so dass kaum noch Kontakt besteht. Aus Verpackungen aus PVC entweichen geringe Mengen an Vinylchlorid, hierzu gibt es strenge Grenzwerte. Bei regelmäßigem Kontakt erregt Vinylchlorid nachgewiesenermaßen Leberkrebs.