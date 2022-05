»Wolfskinder«: Auf der Flucht

Was der Krieg mit Kindern macht

Beschäftigten sich damals nur wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den psychischen Folgen von Kriegserlebnissen bei Kindern, so ist man sich heute in der Forschung weitgehend einig darüber, was derartige Erfahrungen bewirken. Kriegskinder zeigen oft Symptome eines erlebten Traumas. Nachts haben sie Albträume und tagsüber Probleme, sich zu konzentrieren. Häufig sind sie auffallend ängstlich, nervös und gereizt, wie die Politologin Roos van der Haer von der Universität Leiden im Onlineexpertenmagazin »The Conversation« beschreibt. »Sind [Kinder] immer wieder einem Kriegsgeschehen ausgesetzt, kann das sogar zu Posttraumatischen Belastungsstörungen, Depression und schweren Persönlichkeitsveränderungen führen.«

Im Krieg erleben Erwachsene zwar das Gleiche, doch oft treffe es die Kinder härter als sie, findet die Psychiaterin Joanna Santa Barbara, die an der McMaster University im kanadischen Hamilton lehrte. Der Krieg reiße die jungen Menschen aus ihrer Entwicklung. Meist können sie nicht mehr zur Schule gehen, harren womöglich in Flüchtlingslagern aus oder sind körperlich versehrt worden. Die Folgen würden die Kinder ein Leben lang spüren: »Noch lange nach dem Ende des Kriegs werden diese Menschen nie wieder die Chancen haben, die sie hatten, bevor der Krieg auf sie einwirkte.«

Fasziniert von der Bombennacht

Doch Kinder gehen mit den Eindrücken auch auf überraschende, teils befremdliche Weise um. Während des Zweiten Weltkriegs versuchten manche, anhand der Geräusche Sprengbomben von Brandbomben zu unterscheiden. Letztere klangen für sie wie das Klatschen einer Ohrfeige. Zudem beobachteten einige Kinder die alliierten Flugzeuge anfangs mit einer Mischung aus Faszination und Ehrfurcht. Ein Mädchen erinnerten die US-Bomber an »silberne Vögel unter blauem Himmel«, die ihr »schön und majestätisch« erschienen.

Flüchtlinge | In einer langen Kolonne ziehen Flüchtlinge mit ihrem Hab und Gut durch Berlin. Die später kolorierte Aufnahme entstand im Sommer 1945.

Dem damals 13-jährigen Harald Holzhausen erging es ähnlich: Nach dem Angriff auf Hamburg im Juli 1943 betrachtete er nachts das grelle Farbenspiel der brennenden Öltanker im Hafen – und war fasziniert: »Noch nie sah ich, auch später nicht, ein so sauberes, leuchtendes Gelb, ein so pralles Rot, ein so strahlendes Orange. Dieser Anblick war für mich das eindrücklichste Erlebnis des ganzen Krieges. Ich stand minutenlang auf der Straße und blickte in diese Farbensinfonie.« Am nächsten Tag fand Holzhausen in den Straßen Aluminiumstreifen, die zur Täuschung des deutschen Radarsystems abgeworfen worden waren. Für ihn sahen sie aus wie Lametta.

Geprägt von der Angst, verloren zu gehen

Während Jugendliche wie Liselotte G. oder Harald Holzhausen in Schutzräume flohen, versuchten ihre Altersgenossen im Osten, der heranrückenden Roten Armee zu entkommen. Flüchtlinge, zumeist Frauen und Kinder, schleppten sich kilometerweit durch Schnee und Kälte, hungernd, durchfroren, erschöpft. Immer wieder sanken Menschen am Wegesrand zusammen oder brachen im Eis ein und ertranken.

In der Sonntagsmesse am 8. Januar 1945 erfuhr der zwölfjährige Hans-Peter Kutscha im schlesischen Fraustadt (heute Wschowa), dass der Befehl zur Räumung der Stadt ergangen sei. Schon kurze Zeit später befand sich der Junge zusammen mit seinen Brüdern und seiner Mutter auf dem Marktplatz. Die Straßen waren vereist und überfüllt, es herrschte Panik. Bald klagte Hans-Peter, der sich kurz zuvor den Fuß verstaucht hatte, immer lauter über Schmerzen. Eine Bekannte, die damals auf ihn aufpasste, ließ den Jungen auf dem Wagen eines Bauern mitfahren – und trennte ihn so versehentlich von seiner Familie. Nur durch Zufall fanden sie sich Tage später wieder.