»Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt«: Wissenschaft schmackhaft serviert

Wenn Sie im Regen stehen, dann »halten Sie doch mal Ausschau nach Sternenrotz. Oder Teufelsdreck, Hexenkaas oder Zauberbutter«. Hört sich gefährlich an, ist aber tatsächlich harmlos und alles dasselbe, nämlich Bakterien, die durch Regen zu einer glibberigen Masse aufquellen, schreiben die Science Busters. Paracelsus hätte diese Masse für Ausscheidungen von Sternen gehalten, daher einer der Namen. Das ist aus astronomischer Sicht allerdings falsch, erklären die Autoren und Autorinnen und erzählen die Geschichte trotzdem, denn sie sei so schön geeignet für Small Talk.

»Die schärfste Science Boygroup der Milchstraße«

Die ScienceBusters bestehen inzwischen aus drei Wissenschaftlerinnen, sechs Wissenschaftlern und einem Windhund, die auf witzige Art Wissen vermitteln und zu ihrem 15-jährigen Bestehen das Buch geschrieben haben. Die ScienceBusters treten regelmäßig in Bühnenshows auf, wo sie dann nicht nur Wissen in witzigen Portionen verteilen. Sie servieren nach ihrer Show für das Publikum »kosmische Cocktails, Schweinsbraten, Glühhendl« oder »Laugenstangerl gebacken und Eisbockbier kalt destilliert«. Zu Beginn hätten sie sich noch als »die schärfste Science Boygroup der Milchstraße« bezeichnet, aber da waren sie nur »Frontmen«. Jetzt wo auch »Frontwomen« dazugekommen sind, passe wohl »die Kelly Family der Naturwissenschaften« besser. Doch Spitzname hin oder her, die Science Busters zeigen, dass sie sich nicht ganz so wichtig nehmen – die Wissenschaft allerdings schon.

Sie wollen aber nicht nur witzig sein, sie wollen Wissenschaft vermitteln – mit vielen Mitteln. Denn wer nichts weiß, muss alles glauben, so die Autoren. Beweist das Thema Elektrosmog. Sie meinen, die bisherige Wissenschaftskommunikation habe gezeigt, nur zu versuchen, etwas einfach zu erklären, führe eben nicht immer zum Erfolg. Und sie beweisen, dass ihre Art der Kommunikation nicht nur auf der Bühne klappt, sondern auch als geschriebener Text. Sie erzählen, was Nonnen mit der Verbreitung von Feigwarzen zu tun haben, warum Asteroiden immer in Kratern landen, von dunkler Energie, der Fusionsenergie, von »furztrockenen Archeetypen« an heißen Quellen in der Tiefsee, wie eine Blockchain funktioniert, Wissenswertes rund um das Thema Holz oder warum man bestimmte Brennnesseln nur mit Schweißerhandschuhen anfassen sollte.