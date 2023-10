Wir Werden Alle Sterben: Ansteckender Krebs

11 000 Jahre alter Krebs

Einen weiteren ansteckenden Krebs gibt es bei Hunden – und zwar einen, der sich als Geschlechtskrankheit verbreitet. Dieses so genannte Sticker-Sarkom verursacht Tumore an den Genitalien, die etwa ein halbes Jahr lang wachsen und sich dann in vielen Fällen nach einiger Zeit zurückbilden. Übertragen werden die Krebszellen durch direkten Kontakt beim Geschlechtsverkehr. Bemerkenswert daran ist, dass diese Krebsart sehr alt ist, sie verbreitet sich vermutlich seit rund 11 000 Jahren unter Hunden. Ursprünglich entstand sie als normaler Krebs bei einem einzelnen Tier, aber durch Zufall hatten die Zellen, die Fähigkeit – und Gelegenheit – auf andere Tiere übertragen zu werden. Genetisch sind das aber immer noch Hunde-Zellen. In gewisser Weise ist das Sticker-Sarkom quasi eine Art Hund, der sich an das Leben als parasitärer Einzeller angepasst hat.

Bei syrischen Hamstern gibt es eine weitere übertragbare Krebsart, das ansteckende Retothelsarkom. Übertragen wird es durch Kannibalismus zwischen den Tieren. Dieser Krebs stammt nicht, wie der übertragbare Krebs bei Hunden, von einem einzelnen zufällig entstandenen Vorgänger ab, sondern entwickelt sich immer mal wieder neu bei Hamstern. Das ist ein erster Hinweis, dass ansteckende Krebstypen gar nicht so unwahrscheinlich sind – die große Hürde für solche Erkrankungen ist die Übertragung der Zellen auf einen anderen Wirt.

Tatsächlich ist Krebs sogar ziemlich geeignet dafür, übertragen zu werden. Mutierte Krebsvorläuferzellen werden normalerweise vom Immunsystem erkannt und vernichtet. Erfolgreiche Krebszellen müssen deswegen quasi automatisch Mechanismen haben, die Immunabwehr zu unterlaufen. Und genau das verbindet sie mit anderen ansteckenden Erregern, die in den Körper eindringen und uns krank machen.