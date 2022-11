Onkologie: Krebs, was ist das eigentlich?

Hat jemand Krebs, ist dieses Gleichgewicht jedoch gestört. Die Zellen wissen nicht mehr, wo ihr Platz ist, und wachsen, wo sie nicht hingehören.

Krebs ist nicht eine Erkrankung, sondern viele

Fängt ein Gewebe über die normalen Grenzen hinweg an zu wuchern, spricht man in der Medizin von Tumoren. Diese können gut- oder bösartig sein. Sind sie bösartig, hat ein Mensch Krebs. Die Tumoren wachsen in fremde Gewebe hinein, stören deren Funktion und breiten sich immer weiter im Körper aus, auch an entfernten Stellen.

Je nachdem, welche Zellen im Körper sich unkontrolliert vermehren, entstehen unterschiedliche Arten von Krebs mit verschiedenen Eigenschaften. Da es mehr als 100 Arten von Zellen im Körper gibt und fast alle Zellen zu Krebszellen werden können, gibt es mehr als 100 Arten von Krebs. Am häufigsten sind Krebsarten, die von Deck- und Drüsengewebe ausgehen, dem Epithel. Medizinerinnen und Mediziner sprechen in diesen Fällen von Karzinomen. Entstehen die Wucherungen zum Beispiel aus Blut(stamm)zellen, handelt es sich um Leukämien oder Lymphome, Tumoren aus Binde- und Stützgewebe wiederum sind Sarkome.