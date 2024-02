Schlichting!: Ein Millimeter Wasser trägt eine Tonne Granit

Konkret beträgt die Masse einer Kugel mit einem Durchmesser von einem Meter 1414 Kilogramm. Eingebettet in eine passgenaue Kalotte mit einer Höhe von 25 Zentimeter und damit einer Fläche von 0,78 Quadratmeter übt sie einen Druck von 177 Hektopascal aus. Dieser Wert ist schon die erste Überraschung. Denn verglichen mit dem äußeren Luftdruck von 1013 Hektopascal ist er erstaunlich gering. Man könnte ihn durch Pusten mit dem Mund hervorbringen.

© Spektrum der Wissenschaft / Mike Zeitz (Ausschnitt) Kugelbrunnen | Von unten zufließendes Wasser hebt eine Kugel aus Stein, die auf einer genau passenden Basis liegt, ein wenig an (Darstellung nicht maßstabsgerecht).

Dennoch bleibt die Frage, wie dieser Druck überhaupt innerhalb des Flüssigkeitfilms aufrechterhalten werden kann. Schließlich gibt es zu den Seiten keine Begrenzung wie bei einem Autoreifen oder einem anderen geschlossenen Behältnis. Zwischen Kalotte und Kugel kann das Wasser einfach herausgepresst werden.

Das Wasserbett unter der Kugel lässt sich mit einem durchflossenen Rohr vergleichen, das an einem Ende offen ist. Damit die Flüssigkeit dort herausströmt, muss ein Druck ausgeübt werden, der größer ist als der Atmosphärendruck. Denn wegen der Zähigkeit des Fluids gibt es reibungsbedingte Energieverluste. Zur Veranschaulichung dieser so genannten Viskosität hilft es, sich vorzustellen, das strömende Wasser bestehe aus einzelnen Schichten parallel zu den Wänden des Rohrs. Die Lagen werden während der Strömung gegeneinander verschoben. Dabei ist das Wasser ganz am Rand in Ruhe, während die Schichten zur Mitte hin zunehmend schneller werden. Man hat es deswegen mit einem parabolischen Geschwindigkeitsprofil zu tun.