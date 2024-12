Weltraumteleskop Hubble: Die Gasriesen im Visier

Auf dieser Montage sieht man links oben drei Aufnahmen des bläulichen Uranus, dessen Nordpol sich immer weiter der Sonne zuwendet. Er nähert sich also seiner nördlichen Sommersonnenwende. Das Uranus-Bild ganz links entstand im Jahr 2014, das Bild ganz rechts neun Jahre später. Deutlich bemerkbar ist eine helle Kappe aus hohen Wolken über dem Nordpol, die Einblicke in die tieferen Schichten der Uranusatmosphäre verwehrt. Alle Bilder dieser Montage wurden jeweils durch mehrere schmalbandige Filter aufgenommen und sind kontrastverstärkt wiedergegeben. In der Bildmitte zu sehen ist der Ringplanet Saturn in den Jahren 2018 bis 2024, darunter Jupiter in den Jahren 2025, 2019 und 2024. Rechts oben zeigt sich Neptun in den Jahren 2015, 2019 und 2023.

Bei Saturn lässt sich sehr schön erkennen, wie die Öffnung der Saturnringe immer weiter abnimmt. Bald werden sie in Kantenstellung zu uns stehen und nur noch als schmaler Strich erscheinen, wie das alle 15 Jahre der Fall ist. Bei Jupiter fällt auf, dass der Große Rote Fleck, ein gewaltiger Wirbelsturm, immer kleiner wird. Auch die Zonen und Bänder in seiner Atmosphäre sind einem ständigen Wandel unterworfen. Die gebänderte Atmosphäre des äußersten Planeten Neptun ist ebenfalls sehr variabel.