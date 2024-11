Gute Nacht – die Kolumne für besseren Schlaf: Wie man dem 5-Uhr-Club beitritt

Untersuchungen bescheinigen den Frühtypen, also Menschen, die vor Mitternacht ins Bett gehen, positivere Gefühle und bessere Gesundheit – wobei wir aber von einem sehr allgemeinen Zusammenhang ausgehen müssen, nicht von gerichteter Ursache und Wirkung. Wer sich dem 5-Uhr-Club anschließen möchte, ohne sich selbst des Schlafs – und damit guter Gefühle und Gesundheit – zu berauben, müsste eigentlich noch einmal deutlich früher ins Bett als das. 21.30 Uhr wäre eine gute Zeit.

Früher ins Bett funktioniert meistens nicht

Nun weiß ich nicht, was Ihr Körper dann macht – aber meiner weckt mich mitten in der Nacht. Nicht um fünf Uhr, sondern eher so zwischen eins und zwei. Auf diese Weise entstehen im Teenager-Alter besonders viele Schlafstörungen. Wache Kids werden ins Bett gesteckt und lernen: Hier liege ich rum und langweile mich. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Nachtaktiv – Leben in der Dunkelheit

In der Schlafberatung lautet daher einer der wichtigsten Ratschläge für guten Schlaf: Gehen Sie später ins Bett, damit Sie richtig müde sind. Wer müde ist, schläft mit größerer Wahrscheinlichkeit ein und fasst so vielleicht neues Vertrauen in den eigenen Schlaf. Das erhöht sehr bald die Schlafqualität und auch die Schlafdauer, während sich die Einschlafzeit verkürzen kann. Wer dagegen zu früh ins Bett geht und dann entweder wach liegt oder nachts aufwacht, der züchtet sich womöglich seine erste eigene Schlafstörung heran. Ihren Chronotyp können Sie nicht ändern, er ist genetisch gesteuert.

Also was machen wir jetzt mit dem 5-Uhr-Club? Wenn Sie das nicht reizt, lassen Sie es doch einfach. Sie müssen das nicht machen. Sie können Ihren Tagesrhythmus aber an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen und etwas dafür tun – vor allem das Tageslicht hilft. Vielleicht muss es nicht fünf Uhr in der Früh sein, sondern Sie genießen immerhin eine halbe Stunde Ruhe, bevor Ihre Familie aufsteht. Wenn Sie dagegen neugierig auf das Experiment sind, dann spricht wenig dagegen, es für eine Weile auszuprobieren.