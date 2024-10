Quantencomputer: Der Nachweis der Quantenüberlegenheit ist Zeitverschwendung

Bereits heute greifen zahlreiche Unternehmen auf Quantencomputer zurück, um komplexe Probleme zu bewältigen. Zum Beispiel nutzt der französische Konzern Vinci Energies diese Maschinen, um die Belüftungs- und Heizungssysteme in Gebäuden zu planen. Mit Quantenalgorithmen erhalten die Firmen schneller teilweise bessere Lösungen als mit herkömmlichen Methoden. Da spielt es keine Rolle, ob ein klassischer Supercomputer mithalten kann – die Quantenlösung funktioniert in diesen konkreten Fällen schon jetzt besser.

Ein Problem ohne Relevanz

Und auch aus wissenschaftlicher Sicht spielt der Nachweis des Quantenvorteils eher keine Rolle. Dass Quantencomputer manche Aufgaben deutlich schneller lösen können als klassische Rechner, ist spätestens seit der bahnbrechenden Arbeit des Mathematikers Peter Shor im Jahr 1994 klar. Shor hatte einen Quantenalgorithmus vorgestellt, der auch extrem große Zahlen in ihre Primteiler zerlegen kann – was es Quantencomputern künftig eventuell ermöglicht, aktuelle Verschlüsselungssysteme zu knacken. Seither haben Fachleute weitere Quantenalgorithmen entwickelt, die beispielsweise die Wirkstoffentwicklung vereinfachen oder komplizierte Optimierungsprobleme erstaunlich gut bewältigen können.

Aus mathematischer Sicht fehlt hingegen bis heute ein eindeutiger Beweis, dass Quantencomputer tatsächlich Probleme knacken können, die gewöhnliche Rechner nicht knacken. Denn bisher ist nicht völlig ausgeschlossen, dass auch klassische Computer irgendwann derartige Aufgaben lösen – auch wenn in der Fachwelt kaum jemand daran glaubt. Entsprechend wäre ein solcher Beweis eine Sensation. Die Fragestellung hängt nämlich mit dem »heiligen Gral der Informatik« zusammen, dem so genannten P-NP-Problem. Es beschäftigt sich mit der grundlegenden Frage, wie effizient klassische Computer welche Arten von Aufgaben lösen können. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die klügsten Köpfe daran die Zähne ausgebissen – und bisher sind alle gescheitert.