Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Entdeckung der irrationalen Zahlen kam aus einer Sekte

Der Beweis, den Hippasos (oder ein anderer Pythagoreer) vorbrachte, lässt sich am einfachsten mit einem gleichschenkligen und rechtwinkligen Dreieck veranschaulichen, auch wenn der Originalbeweis vermutlich an einer anderen geometrischen Figur durchgeführt wurde (wahrscheinlich am Pentagon). Die beiden Katheten der Länge a in einem gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreieck schließen also einen rechten Winkel ein, dem gegenüber die Hypotenuse der Länge c liegt.

Dreieck | Die Existenz von irrationalen Zahlen lässt sich am besten durch ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck erklären.

Ein solches Dreieck hat ein festes Seitenverhältnis a⁄ c . Falls sowohl a als auch c rationale Zahlen sind, kann man die Längen der Dreiecksseiten so wählen, dass a und c den jeweils kleinstmöglichen natürlichen Zahlen entsprechen (sie besitzen also keine gemeinsamen Teiler). Falls das Seitenverhältnis zum Beispiel ⅔ wäre, würde man a = 2 und c = 3 wählen. Das heißt: Unter der Annahme, dass die Längen des Dreiecks rationalen Zahlen entsprechen, sind a und c ganzzahlig und teilerfremd.

Ein Widerspruchsbeweis

Hippasos nutzte diese Tatsache, um einen Widerspruch zu erzeugen – und damit zu beweisen, dass die ursprüngliche Annahme falsch sein muss. Zunächst nutzte er den Satz des Pythagoras und drückte damit die Länge der Hypotenuse c in Abhängigkeit der beiden Katheten a aus: 2a2 = c2. Da a und c ganzzahlig sind, folgt aus der vorangehenden Gleichung, dass c2 eine gerade Zahl sein muss. Demnach ist auch c durch zwei teilbar: c = 2n, wobei n eine natürliche Zahl ist.

Indem man c = 2n in die ursprüngliche Gleichung einsetzt, ergibt sich: 2a2 = (2n)2 = 4n2. Auf beiden Seiten lässt sich die Zwei kürzen, wodurch man folgendes Ergebnis erhält: a2 = 2n2. Da a ebenfalls eine ganze Zahl ist, folgt daraus, dass a2 und damit zudem a gerade Zahlen sind. Doch das steht im Widerspruch zu der ursprünglichen Annahme; denn wenn a und c beide gerade sind, können sie nicht teilerfremd sein.