Authentizität: Die Suche nach dem wahren Selbst

Die bittere Wahrheit ist, dass alle Aspekte unserer Psyche ein Teil von uns sind

Untersuchungen zufolge machen die meisten Menschen ihr Gefühl von Authentizität nicht davon abhängig, ob sie sich entsprechend ihrer eigenen Natur verhalten oder nicht. Stattdessen neigen wir dazu, uns alle in denselben Momenten als authentisch zu empfinden – ganz unabhängig von unserem individuellen Charakter: wenn wir uns ruhig, zufrieden, enthusiastisch, frei und kompetent fühlen, wenn wir lieben, achtsam im Augenblick verharren und offen für neue Erfahrungen sind. Mit anderen Worten: Wir nehmen uns dann als am authentischsten war, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden und wir die Kontrolle über unsere Erfahrungen haben. Nicht dann, wenn wir bloß wir selbst sind.

Überraschenderweise fühlen sich Menschen ausgerechnet dann als sie selbst, wenn sie sich sozial erwünscht verhalten – und nicht etwa, wenn sie sich gegen kulturelle Zwänge und Gebote auflehnen. Umgekehrt leidet das Gefühl, mit sich selbst im Einklang zu sein, wenn sich eine Person als sozial isoliert betrachtet. Das macht durchaus Sinn, wenn man sich vor Augen führt, wie wichtig es im Lauf der menschlichen Evolution war, einen guten Ruf und eine einzigartige Rolle innerhalb der eigenen Gruppe zu erlangen. Und es erklärt auch, warum Menschen vor allem ihre moralischen Taten für die Beurteilung ihrer eigenen Authentizität heranziehen: Wenn wir uns in Übereinstimmung mit unseren höheren Zielen verhalten (und zum Beispiel die Gründung eines neuen gemeinnützigen Vereins bekannt geben), betrachten wir selbst und andere uns typischerweise als authentischer, als wenn wir auf der Couch sitzen, Netflix schauen und Donuts essen. Auch wenn wir in beiden Situationen gleichermaßen wir selbst sind!

Authentisch ist, was die Reputation fördert

Das, was Menschen für ihr wahres Ich halten, entspricht also möglicherweise eher dem, was sie gerne nach außen darstellen würden. Dem Sozialpsychologen Roy Baumeister zufolge fühlen wir uns vor allem dann sehr authentisch und zufrieden, wenn andere uns so sehen, wie wir gerne von ihnen gesehen werden wollen, und wenn unser Handeln »dazu beiträgt, den Ruf, den wir gerne hätten, aufzubauen, zu erhalten oder zu genießen«. Schaffen wir es hingegen nicht, unserer Reputation gerecht zu werden, tun wir unsere Handlungen gern als unauthentisch ab (»Das bin ich nicht!«), argumentiert Baumeister. Auch Stars und Politiker, die beim Konsum von illegalen Drogen, bei der Veruntreuung von Geldern oder anderen rufschädigenden Aktivitäten erwischt werden, rechtfertigten sich oft nach diesem Prinzip.

Doch selbst wenn es so etwas wie ein wahres Selbst nicht zu geben scheint: Das Konzept kann durchaus nützlich sein. Wie Studien zur Authentizität zeigen, ist das Gefühl, mit sich selbst in Einklang zu sein, ein starker Prädiktor für verschiedene Aspekte unseres Wohlbefindens it. Die Vorstellung eines echten Ichs im Hinterkopf zu behalten, kann eine Sinn stiftende Funktion haben und uns dabei helfen auszuloten, ob unsere Lebensführung tatsächlich unseren Idealen entspricht.

Ich glaube, dass in jedem von uns ein paar beste Versionen unseres Selbst existieren – Aspekte, die gesund, kreativ und wachstumsorientiert sind und die uns das Gefühl geben, mit uns selbst und mit anderen Menschen besonders verbunden zu sein. Mit diesen Versionen in Kontakt zu treten und ihre Potenziale voll auszuschöpfen, erscheint mir ein erstrebenswerteres Ziel zu sein, als sein ganzes Leben auf der Suche nach seinem einen wahren Selbst zu verbringen. In meinen Augen gibt es so etwas wie gesunde Authentizität. Und dabei geht es nicht darum, immer zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt, sondern darum, seine gesamte Persönlichkeit zu akzeptieren und Verantwortung für sie zu übernehmen, um schließlich zu wachsen und bedeutungsvolle Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen.

Solange wir darauf hinarbeiten, die Person zu werden, die wir wirklich sein wollen, gilt das für mich als authentisch – ganz gleich, wer man jetzt gerade in diesem Moment ist. Dafür müssen wir zuerst die rosarote Brille absetzen und uns selbst betrachten: in all unserer Komplexität und mit all unseren Widersprüchen. Sich selbst zu akzeptieren, heißt nicht, dass einem alles gefallen muss, was man sieht. Es heißt, dass man den ersten Schritt getan hat, um zu der vollständigen Person zu werden, die man gerne sein möchte. Oder wie schon Carl Rogers bemerkte: »Das seltsame Paradoxon ist, dass ich, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, die Möglichkeit erlange, mich zu verändern.«