Personale Identität: Annähernd ich

Auf einen Blick Bleibe ich, wer ich bin? Sind wir noch dieselbe Person wie einst? Diese Frage beschäftigt Philosophen seit der Antike. Während man früher nach den Quellen der personalen Identität suchte, wird deren Existenz heute oft bestritten. Ob wir eine dauerhafte Identität besitzen, ist auch praktisch relevant. Denn nur, wenn es so ist, kann man Menschen für ihr Tun zur Verantwortung ziehen – ­zumindest laut dem traditionellen Verständnis. Nach John Locke (1632–1704) gründet Identität auf dem subjektiven Bewusstsein. Derek Parfit (1942–2017) hielt dieser Sicht Gedankenexperimente entgegen, welche die Kontinuität des Bewusstseins auf die Probe stellen.

Die Atmosphäre des Planeten Solaris hat seltsam materialisierende Eigenschaften. Auf einer ihn umkreisenden Raumstation begegnen die Forscher Gestalten, die bis aufs Haar Menschen aus ihrer eigenen Erinnerung gleichen. Dass diese Wesen nicht nur so aussehen, sondern sich auch genauso verhalten wie jene bekannten Personen, mit denen sie jedoch nicht identisch sein können, lässt die Wissenschaftler an ihre emotionalen Grenzen ­stoßen. Der Film »Solaris« des russischen Regisseurs Andrei Tarkowski (1932–1986), basierend auf einem ­Sciencefiction-Roman von Stanislaw Lem, zeigt eindrucksvoll, wie sehr unser intuitives Empfinden auf der Annahme beruht, die uns umgebenden Personen seien in ihrer Identität einzigartig.

Kino und Literatur sind voller Geschichten, in denen diese Konturen verwischen. Und auch im Lauf des Lebens machen wir sowohl körperlich als auch psychisch erhebliche Veränderungen durch. Was lässt uns eigentlich so sicher davon ausgehen, dass wir und die uns umgebenden Menschen von der Geburt bis zum Tod dieselben sind? Dass ich zum Beispiel jetzt die Gleiche bin wie auf Fotografien aus meiner frühen Kindheit? Und was, wenn diese Annahme gar nicht haltbar wäre? …