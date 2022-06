LGBTQIA*: Was ist Geschlecht, was sexuelle Identität, was inter?

»Wenn ich wissen möchte, ob jemand als Mann oder Frau oder non-binäre Person angesprochen werden möchte, muss ich nachfragen«, sagt Wollmer. Das geht am einfachsten, indem man sich danach erkundigt, welche Pronomen die Person für sich verwendet haben möchte: er/ihn, sie/ihr oder gar keine. Um non-binäre Menschen anzusprechen, schreibt man beispielsweise »Hallo Vorname Nachname« oder nutzt das Sternchen: »Lieb* Vorname Nachname«.

Was hat die sexuelle Orientierung damit zu tun?

Für die meisten Menschen sind Sex und Liebe untrennbar miteinander verbunden. Es lässt sich jedoch zwischen romantischer und sexueller Anziehung unterscheiden. »Ich kann mich romantisch zu jemandem hingezogen fühlen und mir wünschen, mit dieser Person eine Beziehung oder Familie zu haben, gleichzeitig kann ich sexuell jemand anderen begehren«, erklärt Wollmer. Wie vielfältig Beziehungs- und Familienformen sind, sei heute sichtbarer in der Gesellschaft als früher. Es gibt beispielsweise Männer, die gerne Sex mit Männern haben, aber keine gleichgeschlechtliche Beziehung leben wollen. Pansexuell nennen sich diejenigen, denen das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität eines Menschen völlig egal ist, sie interessiert einfach der Mensch.

»Unter erwachsenen Transpersonen sind etwa ein Drittel ausgehend von ihrem Transgeschlecht heterosexuell orientiert«, sagt der Jugendpsychiater Georg Romer, ein Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Münster. Allerdings stehe die sexuelle Orientierung für sich und lasse sich nicht aus der Transidentität eines Menschen ableiten. Personen, die trans oder inter sind, können genauso hetero-, homo-, bi-, pan- oder asexuell sein wie andere auch.

Und was die Geschlechtsidentität?

Die Geschlechtsidentität eines Menschen sagt aus, zu welchem Geschlecht sich ein Mensch zugehörig fühlt und wie jemand von seinem Umfeld gelesen werden möchte: als männlich, weiblich, transgender oder ein anderer identifizierender Begriff. »Sie umfasst neben diesem subjektiven Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht aber auch das, was als doing gender bezeichnet wird«, sagt Wollmer, »also die Darstellung und Inszenierung der eigenen Person, wie man sich in alltäglichen Interaktionen und seinen sozialen Beziehungen gibt«. Auch als Geschlechterrolle bezeichnet. Lange ging man in der Wissenschaft davon aus, dass die Geschlechtsidentität bereits im Kindesalter manifestiert wird. Heute, sagt Wollmer, ist dieses Konzept in zeitgenössischen poststrukturalistischen Theorien umstritten.

»Es geht um die Grundsatzfrage: Bin ich in dem Korridor, der mir zugewiesen worden ist, gut aufgehoben?«, sagt die systemische Therapeutin Mari Günther vom Bundesverband Trans*. Jugendliche, die bei diesen Überlegungen mit Fragen konfrontiert würden, fänden heutzutage mehr denn je Antworten – meist mit wenigen Klicks. »Es gibt immer mehr Geschichten vom Gelingen, trans zu sein wird gesellschaftlich akzeptierter, und die Jugendlichen sehen: Ah, okay, so kann man das leben. Das ermutigt sie, sich auf die Suche nach ihrer eigenen Geschlechtsidentität zu begeben.«

Transgender laut ICD-11 Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) dient weltweit als Überblick von Diagnosen. Im Jahr 2022 trat die elfte Auflage in Kraft, kurz ICD-11. Sie enthält bedeutende Änderungen für Transpersonen: Im ICD-10 war »Transsexualismus« noch als »Störungen der Geschlechtsidentität« definiert und im Abschnitt »Mentale und Verhaltensstörungen« eingeordnet. Nun spricht man unter anderem von »Geschlechtsinkongruenz«. Diese ist laut ICD-11 »durch eine ausgeprägte und anhaltende Inkongruenz zwischen dem empfundenen Geschlecht und dem zugewiesenen Geschlecht gekennzeichnet«. Geschlechtsvariante Verhaltensweisen und Vorlieben allein seien keine Grundlage für die Zuweisung von Diagnosen in dieser Gruppe. Die Geschlechtsinkongruenz findet sich im Abschnitt »Conditions related to sexual health«. Wichtig zu wissen: Angewendet wird die ICD-11 in Deutschland noch nicht. Sie muss zunächst übersetzt, modifiziert und in die bestehenden Strukturen hier zu Lande integriert werden. Aktuell arbeiten Ärztinnen und Ärzte mit der ICD-10-GM Version 2022 – GM steht dabei für »German Modification«. Wie lange es noch dauert, bis die ICD-11 in Deutschland genutzt wird, ist unklar. Es wird sich aber eher um mehrere Jahre als Monate handeln.

Wider Pathologisierung und Stigma Mit der ICD-11 sollen Indikationen für somatische Behandlungen bei Trans*Personen weiterhin medizinisch begründet gestellt werden können, wenn zum Beispiel angenommen wird, dass ohne diese die gesundheitliche Lebensqualität der Betroffenen dauerhaft beeinträchtigt wird. »Es ist ein wichtiges Signal, dass die Geschlechtsinkongruenz nicht mehr als psychische Störung verstanden wird«, sagt der Jugendpsychiater Georg Romer. Denn trans zu sein, ist demnach auch per medizinischer Definition keine Krankheit mehr. Das könnte Transpersonen helfen, in ihrer Geschlechtsidentität anerkannt zu werden, und soll Vorurteilen entgegenwirken.

Was ist Genderdysphorie? Eine Genderdysphorie ist von einer starken, anhaltenden geschlechtsübergreifenden Identifikation gekennzeichnet. Sie kann mit Angst, Depression, Reizbarkeit einhergehen. Auch haben Betroffene oft den Wunsch, als ein anderes Geschlecht als das bei der Geburt zugewiesene zu leben.

Diagnose und Behandlung in Deutschland Wie mit Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Transgesundheit umzugehen ist, regelt in Deutschland eine S3-Leitlinie zu Diagnostik, Beratung und Behandlung. Sie stammt von 2019, berücksichtigt aber bereits die schon damals bekannten, angestrebten Änderungen der ICD. Eine Überarbeitung ist für das Jahr 2023 geplant.

Bei den meisten Menschen passt die Geschlechtsidentität zu dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht. Sie fühlen sich stimmig in ihrem Körper. Menschen, die einen Widerspruch zwischen dem zugewiesenen und dem empfundenen Geschlecht fühlen, gehen unterschiedlich mit dieser wahrgenommenen Diskrepanz um.