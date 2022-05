Grams' Sprechstunde: Gegen Restless Legs lässt sich etwas tun

Eisen per Infusion oder in Tablettenform

Da ich die normalen Eisentabletten aus der Apotheke vom Darm her nicht gut vertrage (was bei vielen so ist), lasse ich mir immer wieder mal eine Infusion geben. Das ist nicht für jeden möglich, weil es zum einen sehr teuer ist und außerdem recht häufig zu allergischen Reaktionen führen kann. Doch Eisen wird im Körper nur langsam aufgenommen und schwer in den Speicher eingebaut. Daher wäre die Alternative, wochen- bis monatelang Eisentabletten zu nehmen – viele halten das wegen der nicht seltenen Magen-Darm-Nebenwirkungen nicht durch. Helfen kann dann die wesentlich niedriger dosierte Tablettenform aus dem Drogeriemarkt. Die muss man aber noch länger und konsequenter einnehmen und am besten zusammen mit Vitamin C (Orangensaft) und mit viel Abstand zu Kaffee. Über all dies habe ich auch in meinem Podcast mit dem Schlafforscher Albrecht Vorster gesprochen.

Doch ist nicht ein Eisenmangel die Ursache, sondern ein Mangel an Dopamin selbst, so kann dieses medikamentös ersetzt werden. Dopamin- oder Dopamin-Vorstufen-Medikamente kennt man eigentlich aus der Parkinson-Therapie, hier werden sie jedoch viel niedriger dosiert. Nebenwirkungsfrei ist so etwas allerdings (natürlich) nicht, es kann sogar zu paradoxen Reaktionen kommen, also die Symptome noch verstärken. In seltenen, begründeten Fällen können auch Opiate gegeben werden, ähnlich wie in der Schmerztherapie. Hier sollte jedoch mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden. Denn Opiate können schwere Nebenwirkungen haben, ebenfalls in Bezug auf den Schlaf und das Einschlafen. Außerdem besteht das Risiko einer Abhängigkeit. Zudem können manche Medikamente, wie einige Antidepressiva, RLS auslösen – ein Gespräch mit dem Arzt ist in jedem Fall notwendig.

Gute Schlafhygiene, wenig Alkohol

Was kann man noch tun? Am wichtigsten ist es wohl, eine gute Schlafhygiene einzuhalten: so oft wie möglich zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen – auch am Wochenende. Schlafräuber wie Schichtarbeit gilt es zu vermeiden. Morgens oder im Lauf des Tages ist moderate Bewegung an der frischen Luft für mindestens eine halbe Stunde angezeigt – das dient dem Schlafrhythmus generell und soll ebenfalls bei RLS helfen. Entspannungsübungen, kalte Güsse oder erfrischendes Gel vor dem Einschlafen sind ebenfalls effektiv; einer Freundin von mir hilft ein kühlender Ventilator.

Und – leider muss ich mal wieder eine Spaßbremse sein – auch der weit gehende Verzicht auf Kaffee und Alkohol ist ratsam. Wen das RLS dann immer noch quält oder wer von seinem Arzt oder seiner Ärztin weiterhin nicht ernst genommen wird, kann sich durchaus Rat in einer Selbsthilfegruppe holen. Ich bin sehr froh, dass ich das alles heute weiß und dass die Beschwerden keine Qual mehr darstellen. Und übrigens auch, dass ich mir von Alternativmedizinern keine homöopathischen Präparate oder Schüßler-Salze ohne Wirknachweis mehr andrehen lassen muss und keine Küchenpsychosprüche mehr zu hören bekomme: »Du willst doch nur vor deinem Leben weglaufen.« Ja, das hab ich wirklich gesagt bekommen, und ja, das ist totaler Quatsch. Gute Medizin kann – auch hier – helfen!